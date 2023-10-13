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什么是国际仲裁？

要了解什么是国际仲裁，可以将其与国内法律诉讼进行比较。

与后者不同的是，国际仲裁不是由法院法官执行，而是由私人法官（即仲裁员）执行。

它更快、更经济，是 解决国际争端的主导机制。

它的创建是为了允许具有不同法规、法律体系、语言和文化背景的各方，以明确且具有约束力的方式，来解决他们之间出现的争议。

国际仲裁如何运作？

旨在解决争端的国际仲裁可以是：

临时成立的“ 纯粹仲裁 ”，指仲裁过程中仅有仲裁员和当事人会面，没有任何外部机构的干预；

”，指仲裁过程中仅有仲裁员和当事人会面，没有任何外部机构的干预； 管理仲裁，当事人选择专门从事仲裁组织和管理的国际机构，并完全依赖其制定的法规。

还有一类近年来增长很快的“ 投资仲裁”，旨在解决外国投资者与东道国之间的争端。 对于外国投资者来说，诉诸此类仲裁的可能性是一种保证。因为如果与东道国发生争议，投资者将能够获得独立公正的仲裁员的帮助，从而解决争议并做出可执行的认定。

正是由于其性质，描述国际仲裁过程是不可能的，因为决定其规则的可能是当事人，或者仲裁员，或者仲裁机构。

无论如何，从对各个仲裁机构 制定规则的总体审查中，可以识别大体趋势，下文会进行更好的描述。

首先必须说明的是，根据民事诉讼法的规定，国际仲裁程序必须遵循以下原则：

1）保留当事人制定程序规则的自主权；

2）保证质证原则；

3）尊重程序性公共秩序的一些原则。

一切都从介入阶段开始，或者说向所选仲裁机构的办事处提交申请，该办事处通常负责通知被告。

如果后者打算为自己辩护，他将必须提交辩护陈述。

随后，仲裁机构会根据当事人在仲裁条款和介入文书中表达的内容，特别关注仲裁员的人数和指定，从而组成 仲裁庭。

仲裁庭组成后，通常会举行 初步会议，其目的是在当事人和仲裁员之间进行讨论。

会议的结果是签署职权范围，这是一份定义仲裁主题、指定问题并规范程序某些方面（例如语言）的议程。

下一阶段的主要内容是交换文件、辩护简报、提供书面证据以及指定出庭口述证人。

在这里仲裁员有一个更直接的切入角度。与普通法官不同，他会更积极地参与寻找真相。

一旦该阶段结束，结论已明确，则将进入仲裁裁决的起草和审议。如果仲裁员人数超过一名，则以多数票作出决定。 如果未获得多数票，则由仲裁庭庭长独立决定。

可见，国际仲裁允许当事人根据自己的需要进行调整，只要草仲裁条款准确细致即可。

国际仲裁的规则是什么？

大多数国际仲裁机构都有通过仲裁解决争议的相应规则。

其中最知名的国际仲裁机构有：国际商会、伦敦国际仲裁院、美国仲裁协会国际争议解决中心、新加坡国际仲裁中心，和香港国际仲裁中心。

国际仲裁的适用法律

有多项法律都适用于国际仲裁，包括：

1）管辖仲裁的法律，一般理解为管辖国际仲裁行为的一套国家规则。这通常就是仲裁地的法律；

2）对该争议适用的法律，规范主合同的存在、有效性和解释，并且可以帮助解释任何非合同条款；

3）仲裁协议适用的法律，规范仲裁协议本身的存在、有效性和解释；

4）管辖当事人仲裁能力的法律。就法人而言，适用于法人的法律通常是其注册地所在国的法律；

5）仲裁裁决执行地法律。根据1958年的《 纽约仲裁公约》，属于其范围的仲裁裁决几乎可以在败诉方拥有资产的任何司法管辖区适用。

在国际仲裁中，以上这些法律可能属于不同国家的法律。

事实上，如前所述，仲裁当事人可以自由向仲裁员表明应遵循的程序规则以及仲裁适用的法律。

该选择可以在仲裁协议中告明，也可以参考预先制定的仲裁规则。

在当事人没有做出选择的情况下，仲裁员会选择仲裁程序适用的法律，通常是与合同关系最密切的法律。 在此前提下，可以是合同的订立或执行的法律，也可以是双方共同总部所在国家的法律。

当事人和仲裁员的选择只有一个共同点：公共秩序的限制。

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