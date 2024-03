Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa

✓ CRR: modificati gli ITS in tema di aggiornamento dell'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati

✓ AML: modificato l'elenco dei Paesi ad alto rischio

✓ NPLD: pubblicati gli ITS in tema di modelli per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie

✓ DORA: pubblicato il Technical Advice dell'ESA sui criteri di criticità e la commissione di vigilanza per i fornitori terzi critici

II. Normativa italiana

✓ Circolare 297: in consultazione alcune modifiche alla Rilevazione dei dati granulari sul credito

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

✓ Sospensione temporanea delle minusvalenze: IVASS pubblica il provvedimento di modifica al Regolamento n. 52 del 2022

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CRR: MODIFICATI GLI ITS IN TEMA DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI INDICI PERTINENTI ADEGUATAMENTE DIVERSIFICATI

In data 27 settembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2056 che modifica le norme tecniche di attuazione (ITS) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il Regolamento sostituisce l'allegato del Regolamento 945/2014 con una nuova lista di indici conformi all'art. 344 del CRR.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

✓ AML: MODIFICATO L'ELENCO DEI PAESI AD ALTO RISCHIO

In data 28 settembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento delegato (UE) 2023/2070 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere il Camerun e il Vietnam all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

✓ NPLD: PUBBLICATI GLI ITS IN TEMA DI MODELLI PER LA TRASMISSIONE AGLI ACQUIRENTI DI INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

In data 29 settembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 contenente le norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 (NPLD) per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

✓ DORA: PUBBLICATO IL TECHNICAL ADVICE DELL'ESA SUI CRITERI DI CRITICITÀ E LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I FORNITORI TERZI CRITICI

In data 29 settembre 2023, le ESA hanno pubblicato il Techinical Advice risposta congiunta alla richiesta di consulenza della Commissione europea su due atti delegati ai sensi del Regolamento 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act, DORA) che specificano:

- ulteriori criteri volti a valutare la natura critica dei fornitori terzi critici di servizi TIC; e

- l'importo delle commissioni applicate ai fornitori terzi critici di servizi TIC per le attività di sorveglianza e le modalità di remunerazione.

In particolare, con riferimento ai criteri di criticità, le ESA hanno proposto di introdurre 11 indicatori qualitativi e quantitativi, quest'ultimi associati a delle soglie minime di rilevanza, nel processo di valutazione per designare fornitori terzi critici di servizi TIC. Con riguardo alle commissioni di sorveglianza, invece, le ESA hanno avanzato proposte in merito a: la tipologia delle spese stimate che saranno coperte dalle commissioni di sorveglianza; la base di calcolo delle spese; le informazioni disponibili per determinare il fatturato applicabile dei fornitori terzi critici; il metodo di calcolo delle tasse; ed il contributo finanziario per le richieste di adesione volontaria. Le ESA, infine, dovranno specificare altri dettagli sulla stima delle spese di supervisione e sugli aspetti operativi nell'ambito dell'attuazione del quadro di sorveglianza.

I. Normativa italiana

✓ CIRCOLARE 297: IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE ALLA RILEVAZIONE DEI DATI GRANULARI SUL CREDITO

In data 28 settembre 2023, Banca d'Italia ha posto in consultazione le modifiche alla Circolare 297 del 16 maggio 2017 in materia di "Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti". In particolare, le modifiche in consultazione sono finalizzate a:

- ottemperare alla Raccomandazione ESRB/2016/14 "on closing real estate data gaps" introducendo tre variabili: il loan-to-value, il loan-to[1]income e la data di scadenza contrattuale del finanziamento;

- abbassare la soglia di rilevazione da 75.000 a 30.000 euro, per esigenze di vigilanza macroprudenziale.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 27 novembre 2023.

Imprese di assicurazione

II. Normativa italiana

✓ SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE: IVASS PUBBLICA IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 52 DEL 2022

In data 26 settembre 2023, IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 138 del 25 settembre 2023 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 "concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73".

In particolare, le modifiche sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 settembre 2023. Nello specifico, il Provvedimento dispone che, nel calcolo della riserva indisponibile, riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa non debba tenere conto anche dell'effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.