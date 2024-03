ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

BANCHE, SIM, SGR E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

I. Normativa europea

MICAR: PUBBLICATO UN SECONDO SET DI CONSULTAZIONI SUGLI ITS ED RTS

In data 5 ottobre 2023 l'ESMA ha posto in consultazione il secondo set degli standard tecnici (RTS e ITS) che specificano determinati requisiti del Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

In particolare, sono stati posti in consultazione gli standard tecnici afferenti alle seguenti macro aree:

il contenuto, le metodologie e la presentazione degli indicatori di sostenibilità e degli impatti negativi sul clima e l'ambiente;

misure che i fornitori di servizi su criptovalute devono porre in essere per assicurare continuità e regolarità nello svolgimento dei servizi;

trasparenza;

obblighi di registrazione e conservazione per i fornitori di servizi di criptovalute;

dati necessaria alla classificazione dei i white paper;

formati e template standard dei white paper;

mezzi tecnici per l'adeguata disclosure di informazioni privilegiate.

Il termine ultimo per commenti e osservazioni è fissato al 14 dicembre 2023.

CSDR: ESMA AVVIA UNA CALL FOR EVIDENCE

In data 6 ottobre 2023, l'ESMA ha pubblicato una Call for Evidence in merito alla riduzione del ciclo di regolamento titoli.

A riguardo si ricorda che il Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'UE e ai depositari centrali di titoli (c.d. CSDR) ha introdotto l'obbligo di regolare tutte le operazioni in titoli trasferibili eseguite in sedi di negoziazione, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione (comunemente indicato come ciclo di regolamento "T+2").

Il termine ultimo per commenti e osservazioni è fissato al 15 dicembre 2023.

II. Normativa italiana

MIFID II: CONSOB SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI POG DELL'ESMA

In data 2 ottobre 2023, CONSOB ha pubblicato un avviso con il quale rende noto che intende conformarsi agli "Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (Orientamenti POG), nella versione di cui all'aggiornamento ESMA dello scorso marzo 2023.

Gli intermediari sottoposti alla vigilanza di CONSOB sono tenuti a rispettare gli Orientamenti a partire dal 3 ottobre 2023.

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

I. Normativa europea

SOLVENCY II: IN CONSULTAZIONE UN'OPINION EIOPA IN TEMA DI VIGILANZA SULLE IMPRESE CAPTIVE

In data 5 ottobre 2023, EIOPA ha posto in consultazione un progetto di Opinion in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione captive di cui agli artt. 13 (2) e 13 (5) della Direttiva 2009/139/CE (Solvency II).

L'Opinion è rivolta alle autorità competenti e delinea le aspettative di vigilanza in diverse aree relative alle imprese captive, tra cui le operazioni infragruppo (in particolare anche in tema cash pooling), l'applicazione coerente del principio della persona prudente e gli aspetti legati alla governance in relazione alle funzioni chiave e ai requisiti di esternalizzazione.

Il termine ultimo per commenti e osservazioni è fissato al 5 gennaio 2024.

II. Normativa italiana

IDD: IN CONSULTAZIONE UNO SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO IVASS IN TEMA POG

In data 6 ottobre 2023, IVASS ha posto in consultazione uno schema di lettera al mercato in materia di aspettative di vigilanza in tema di governo e controllo dei prodotti assicurativi (product oversight and governance – POG).

Le aspettative si esplicano in indicazioni di carattere generale sulle modalità con cui l'IVASS si attende che le imprese vigilate si uniformino al vigente quadro normativo in materia di POG.

Il termine ultimo per commenti e osservazioni è fissato al 6 novembre 2023.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.