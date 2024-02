ARTICLE

Premessa.

Con la legge di Bilancio per l'anno 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, co. 180/182) è stato istituito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero, a favore delle lavoratrici madri in possesso dei requisiti di seguito trattati, del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali (quota IVS) a carico della lavoratrice.

La successiva circolare Inps 31 gennaio 2024, n. 27 consente di meglio delineare le caratteristiche dell'esonero e fornire chiarimenti di natura procedurale relativi agli adempimenti in capo a lavoratrici e datori di lavoro

Requisiti.

L'esonero in esame è stato istituito, per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2026, a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente con un rapporto di lavoro dipendente già instaurato o in corso di instaurazione a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali (quota IVS) a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (precisamente fino a 17 anni e 364 giorni), nel limite massimo annuo di 3.000 euro (riparametrato su base mensile).

In via sperimentale, per il solo anno corrente (2024), l'agevolazione viene riconosciuta anche alle lavoratrici madri di due figli con un rapporto di lavoro dipendente già instaurato o in corso di instaurazione a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) fino al mese del compimento del decimo anno di età (precisamente fino a 9 anni e 364 giorni) del figlio più piccolo.

Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio.

L'esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.

Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo.

Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.

Caratteristiche Dell'esonero

Come detto, la misura a favore delle lavoratrici madri si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle stesse nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione deve intendersi riferito a ciascun rapporto di lavoro, e può quindi essere riconosciuto al ricorrerne delle condizioni, da più datori di lavoro, nel caso di più rapporti part time contemporanei tra loro.

Relativamente alla compatibilità con altri incentivi, come specificato dalla circolare Inps n. 27/2024, è previsto, in via generale, che l'esonero per le lavoratrici madri sia compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.

Rispetto all'esonero IVS di cui all'art. 1 comma 15 della legge n. 213/2023 (esonero di 6 o 7 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori in presenza di retribuzioni imponibili mensili non superiori, rispettivamente a € 2.692 ed € 1.923) viene confermato il rapporto di alternatività con prevalenza dell'esonero a favore delle lavoratrici madri (più favorevole) in ipotesi di contestuale sussistenza dei requisiti di accesso ad entrambe le misure (*).

Resta fermo l'accesso all'esonero IVS in esame dal mese successivo a quello di uscita dalla misura In esame, così come l'ingresso in quest'ultima dal mese in cui dovessero concretizzarsi le condizioni di spettanza(*).

(*) Per meglio comprendere tale meccanismo si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1

Lavoratrice madre di 2 figli, il cui figlio minore compie 10 anni il 20/07/2024:

possibilità di fruizione dell'esonero lavoratrici madri fino a tutto il periodo luglio 2024 e, al ricorrerne del diritto, accesso alla fruizione dell'esonero IVS di cui all'art. 1 comma 15 della legge di Bilancio a partire da agosto 2024.

Esempio 2

Lavoratrice madre di 1 figlio, che diventa madre del secondo figlio in data 23/09/2024:

possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell'esonero IVS fino a tutto il mese di agosto 2024, ed accesso all'esonero lavoratrici madri a partire dal mese di settembre 2024.

Adempimenti Delle Lavoratrici

Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all'esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.

È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all'esonero (senza i quali l'Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).

Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall'Inps, previa comunicazione mediante apposito messaggio detto, la misura.

Adempimenti Dei Datori Di Lavoro

I datori di lavoro autorizzati espongono nel flusso Uniemens, a partire dal mese di competenza 02/2024, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero.

Il recupero degli arretrati può essere effettuato nei flussi Uniemens di marzo, aprile, maggio 2024. Se nel mese di gennaio 2024, o nei mesi di nascita del figlio, è stato applicato l'esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice del 6% o 7% (art. 1, c. 15 Legge di Bilancio 2024), per poter usufruire dell'esonero totale deve essere restituito importo già conguagliato.

