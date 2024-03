ARTICLE

La capitalizzazione deve essere effettuata anche se il valore contabile eccede il valore recuperabile

Lo IAS 23 disciplina il trattamento contabile degli oneri finanziari e, in modo particolare, i criteri da seguire per la loro capitalizzazione.

In linea generale, giustificano la capitalizzazione i beni che richiedono un rilevante periodo di tempo per essere pronti per l'utilizzo previsto o la vendita. Il § 7 precisa che, a seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione: rimanenze, impianti manifatturieri, impianti per la produzione di energia, attività immateriali, investimenti immobiliari e piante fruttifere.

Non sono beni che giustificano una capitalizzazione le rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in un breve periodo di tempo, così come i beni che al momento dell'acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita.

Il § 8 richiede che l'entità iscriva nello Stato patrimoniale, a incremento del costo del bene, gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione in quanto parte del costo del bene stesso, mentre gli altri oneri finanziari devono essere rilevati a Conto economico come costo di competenza dell'esercizio in cui sono stati sostenuti. Più in dettaglio, il § 9 precisa che gli oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'entità e se possono essere attendibilmente determinati.

Secondo il § 10, gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene.

Quando l'entità stipula finanziamenti specificatamente per ottenere un particolare bene che giustifica una capitalizzazione, gli oneri finanziari, che riguardano direttamente quel bene, possono essere facilmente identificati.

Il successivo § 11 richiama l'attenzione sul fatto che, in altri casi, può essere difficile stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e un bene che giustifica una capitalizzazione e determinare, di conseguenza, i finanziamenti che altrimenti potevano essere evitati. Tali difficoltà si manifestano, per esempio, quando l'attività di finanziamento di un'entità è coordinata centralmente o quando un gruppo impiega più strumenti finanziari per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e presta quei fondi ad altre entità del gruppo in base a criteri differenti; altre difficoltà derivano dall'utilizzo di prestiti espressi in valute estere o ad esse collegati, quando il gruppo opera in economie altamente inflazionate, nonché dalle fluttuazioni dei cambi.

Per questi motivi, la quantificazione dell'ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione di un bene che giustifica una capitalizzazione può essere difficile e richiedere un procedimento di valutazione.

Peraltro, secondo il § 12, se un'entità si indebita specificamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili come oneri finanziari effettivi sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi.

Come precisa il § 13, in alcuni casi, gli accordi di finanziamento riguardanti un bene che giustifica una capitalizzazione possono essere tali per cui l'entità ottiene il finanziamento e ne sostiene i relativi oneri finanziari prima che alcuni o tutti i fondi siano impiegati per il bene che giustifica una capitalizzazione. In tali casi, i fondi possono essere temporaneamente investiti in attesa di essere utilizzati per le spese relative al bene e, pertanto, nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili, qualsiasi reddito derivante dall'investimento di tali fondi deve essere dedotto dagli oneri finanziari sostenuti.

Secondo il § 17, la data di inizio della capitalizzazione corrisponde alla data in cui l'entità per la prima volta soddisfa tutte le seguenti condizioni:

sostiene i costi per il bene;

sostiene gli oneri finanziari; e,

intraprende le attività necessarie per predisporre il

bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita. Infine, è importante osservare che il § 16 prevede che, quando il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifica una capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo, il valore contabile deve essere svalutato o annullato secondo quanto previsto dallo IAS 36 (Riduzione di valore delle attività) e, se i motivi della svalutazione dovessero venire meno, il valore contabile deve essere ripristinato, al netto degli eventuali ammortamenti che sarebbero stati contabilizzati su tale valore.

La capitalizzazione degli oneri finanziari su un bene deve, pertanto, essere effettuata anche se, così facendo, il valore contabile eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo.

