Stante ciò, la differenza con lo schema piramidale (illegale in quanto aventi come unico obiettivo il reclutamento di altre persone) è che il marketing multilivello, seppur strutturato in maniera affine, ha un interesse legittimo che è quello di vendere un prodotto reale per garantirsi un guadagno concreto.

Il marketing multilivello, meglio noto come vendita o network marketing, rappresenta una forma di vendita diretta nella quale un'organizzazione composta da centinaia di persone vende merci e servizi come, ad esempio, prodotti di bellezza, candele etc...

Attraverso questo sistema chi sta al vertice della piramide, per così dire, vive di rendita, in quanto impegnato solo ad incassare le quote di ingresso fissate per chi voglia entrare a far parte della struttura nonché una percentuale sulle vendite realizzate da tutti i componenti dei livelli più bassi.

In altre parole, la persona in cima alla piramide vende per prima un bene o un servizio ad un numero di persone che, a loro volta, ne introducono di altre e così via.

