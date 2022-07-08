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Финансовый лизинг является распространенной практикой в Казахстане и пользуется большим спросом, так как является более выгодным вариантом для приобретения активов, нежели совершение прямой покупки. Основные преимущества:

лизинг позволяет компании сохранить значительную часть финансовых средств и является экономически более выгодным в перспективе, чем прямая покупка;

по окончании срока договора можно выкупить актив, либо вернуть его и рассматривать приобретение другого - нового или более современного;

лизинговые платежи не исходят от процентной ставки кредитования и процесс получения имущества в лизинг намного проще получения кредита на него.

По своей сути финансовым лизингом можно называть долгосрочную аренду зданий, сооружений, машин, оборудования, инвентаря, транспортных средств, земельных участков и любых других непотребляемых вещей с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости, установленной договором. При этом предметом лизинга не могут быть ценные бумаги и природные ресурсы.

Виды лизинга

В Казахстане действуют следующие виды лизинга:

1. возвратный лизинг - продавец продает предмет лизинга лизингодателю с условием получения данного предмета в лизинг в качестве лизингополучателя;

1-1. вторичный лизинг - предмет лизинга, оставшийся в собственности лизингодателя в случае прекращения или расторжения договора лизинга, передается в лизинг другому лизингополучателю;

2. банковский лизинг - в качестве лизингодателя выступает банк;

3. полный лизинг - техническое обслуживание предмета лизинга и его текущий ремонт осуществляются лизингодателем;

3-1. сублизинг - лизингополучатель (сублизингодатель) передает третьим лицам (сублизингополучателям) во временное владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга;

4. чистый лизинг - техническое обслуживание предмета лизинга и его текущий ремонт осуществляются лизингополучателем;

5. исламский лизинг - разновидность лизинга, осуществляемого с учетом принципов исламского финансирования.

Разница между возвратным лизингом и сублизингом заключается в том, что при возвратном лизинге организация продает свое имущество лизинговой компании и одновременно заключает с ней договор, по условиям которого получает это же имущество в аренду. По договору сублизинга арендатор с разрешения арендодателя по договору сублизинга передает предмет лизинга другим арендаторам для последующего использования и владения.

Условия финансового лизинга

Закон РК «О финансовом лизинге» определяет, что любой договор лизинга должен отвечать одному или нескольким из следующих условий:

передача предмета лизинга в собственность лизингополучателю и (или) предоставление права лизингополучателю на приобретение предмета лизинга по фиксированной цене определены договором лизинга; срок лизинга превышает 75 процентов срока полезной службы предмета лизинга; текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей за весь срок лизинга превышает 90 процентов стоимости передаваемого предмета лизинга.

Помимо внутреннего лизинга, Закон также предусматривает осуществление международного лизинга, когда одной из сторон является нерезидент Республики Казахстан.

Порядок финансового лизинга

Для осуществления лизинга компании необходимо выбрать планируемую финансовую модель и соблюсти все законодательные требования. К примеру, банки имеют право осуществлять лизинговую деятельность лишь при наличии соответствующей лицензии от уполномоченного органа. Иные юридические лица, осуществляют лизинговую деятельность без лицензии только после направления уведомления о начале такой деятельности в Комитет финансового мониторинга. Уведомление подается только в момент начала лизинговой деятельности и при ее прекращении. Нет необходимости направлять уведомления при каждом новом договоре лизинга.

Процесс финансового лизинга:

Шаг 1: Лизингополучатель выбирает актив, в котором он заинтересован.

Шаг 2: Лизингодатель приобретает данный актив в свою собственность.

Шаг 3: Стороны заключают договор финансового лизинга, с указанием сроков, размеров лизинговых платежей и иных условий.

Шаг 4: Лизингополучатель в согласованный срок пользуется активом и осуществляет лизинговые платежи.

Шаг 5: В конечном итоге лизингодателю возмещается стоимость актива с вознаграждением.

Шаг 6: По окончании финансового лизинга у лизингополучателя есть возможность приобрести актив в собственность.

Казахстанский рынок лизинга растёт с каждым годом, а сам лизинг является незаменимым договорным инструментом для развития бизнеса и улучшает инвестиционный потенциал страны. На данный момент законодательство полностью регулирует процедуру лизинговых соглашений и минимизирует риски для всех участвующих в соглашении сторон, так как государство заинтересовано в содействии бизнесу и в развитии уровня лизинговой деятельности в целом.

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