İrlanda Veri Koruma Komisyonu (“Komisyon”), Meta İrlanda için yürüttüğü soruşturmayı 22 Mayıs 2023 tarihinde sonuçlandırdı. Komisyon, Meta İrlanda'ya 1.2 milyar dolar idari para cezası uyguladı. Bu ceza veri koruma alanında verilmiş en yüksek tutarlı idari para cezası olarak karşımıza çıkıyor.
Komisyonun Kararı Bu Konuda Ne Diyor?
Komisyon, Meta İrlanda'nın veri koruma alanındaki faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki tespitlerde bulunuyor:,
- Meta İrlanda, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (“ABAD”) 2020'de verdiği Facebook Ireland Limited Maximillian Screms kararına rağmen Avrupa Birliği dışında yer alan Meta ABD'ye veri aktarmaya devam etmiş olup bu aktarım Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (“Tüzük”) Uygun Güvencelere Tabi Olarak Yapılan Aktarımlar başlıklı 46. maddesine aykırı bulundu.
- Meta İrlanda, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen güncellenmiş standart sözleşme maddelerine uygun olarak bu aktarımı gerçekleştirse de geçmişte ABAD kararında da yer verildiği üzere veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik riskleri ele almadan bu aktarımı yapıyor.
Kimleri, Nasıl Etkiliyor?
Komisyon tarafından verilmiş olan bu karar, özellikle yurt dışına veri aktarımı gerçekleştiren şirketleri yakından ilgilendiriyor. Her ne kadar standart sözleşme maddeleri imzalanıyor olsa da bu, veri sahiplerinin kişisel verilerini yurt dışına aktarabilmek adına tek başına yeterli görülmüyor. Veri sorumluları tarafından standart sözleşme maddelerine ek olarak, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine yönelik riskler hakkında değerlendirmeler yapılması sonucunda aktarım gerçekleştirilmelidir.
Yaptırımlar
Komisyon, Meta'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu veri aktarımlarını Tüzük'ün Yetkiler başlıklı 58. maddesi kapsamında kararın Meta İrlanda'ya bildirilmesinden itibaren beş aylık süreyle askıya aldı. Bu askıya alma tedbirine ek olarak Komisyon, Meta İrlanda'nın veri işleme faaliyetlerinin altı ay içinde ilgili karar ve Tüzük'te yer alan aktarıma ilişkin hükümlere uyumlu hale getirilmesine de karar verdi. Komisyon, belirtilen bu talimatların yanı sıra Meta İrlanda'ya hukuka aykırı veri aktarımı sebebiyle 1,2 milyar avro idari para cezası da uyguladı. Bu ceza, Tüzük kapsamında, bugüne kadarki rekor ceza olan Amazon'a 2021 yılında verilen 746 milyon euro'luk yaptırımı tahtından ederek veri koruma alanında verilmiş en yüksek tutarlı idari para cezası oldu.
Özetle
Meta İrlanda'ya verilen bu yüksek tutarlı
idari para cezası; yurt dışına yapılacak
veri aktarımlarında yalnızca standart
sözleşme maddeleri üzerinde mutabık
kalmanın yeterli olmadığını, veri koruma
mevzuatlarının temelinde yer alan veri sahiplerinin temel
hak ve özgürlüklerine yönelik risklerin
yönetilmesi gerekliliğinin altını
çiziyor. Özellikle sosyal medya platformu olarak hizmet
sunan dünya devi şirketler, gelecekte yüksek
miktarlı idari para cezaları ile diğer
yaptırımlardan kaçınmak için ve
şirket itibarlarının zarar görmemesi adına
verilerin korunmasına ilişkin olarak
yürüttükleri tüm faaliyetleri bu karardan sonra
tekrar gözden geçirmelidir.
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