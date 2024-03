ARTICLE

1. БИЗНЕС СРЕДА В МОНГОЛИИ

Обладая огромными запасами природных ресурсов, имея обширные сельскохозяйственные возможности, находясь близко к основным азиатским рынкам Монголия является благоприятной страной для среднесрочных и долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Валовый внутренний продукт (ВВП) Монголии в сентябре 2021, согласно национальной статистике Монголии, составляет 10.4 миллиарда долларов США, что составляет 0,01% мировой экономики. ПИИ составляют 60 процентов от общего объема инвестиций страны, и к концу 2023 года Монголия привлекла ПИИ на общую сумму $3,1 млрд.

По данным национальной статистики, по состоянию на первое полугодие 2022 года ВВП Монголии составляет 12,8 трлн тугриков (в ценах 2015 года) и 23,0 трлн тугриков (в годовых ценах).1

Существенные особенности и преимущества Монголии включают, но не ограничиваются следующим:

Развивающийся и растущий рынок;

Центр инновационных технологий;

Большая минерально-сырьевая база;

Развивающаяся промышленность и инфраструктура;

Вступая мостом между двумя большими экономическими державами России и Китая;

Молодое, высокообразованное население;

Частный сектор и приватизация, включая приватизацию крупных государственных активов, листинг Монгольских конгломераторов и агрегаторов лицензий,на разведку на Монгольской Фондовой Бирже;

Государственно-частное партнерство (ГЧП) и модернизация инфраструктуры;

Верховенство закона, качество регулирования и прозрачность;

Обеспечение налоговых и неналоговых гарантий для инвесторов;

Перспективные мега проекты;

Процветающий сектор телекоммуникаций и информационных технологий.

Международн ая среда:

Монголия активно участвует в переговорах по двусторонним и многосторонним соглашениям с зарубежными странами и участвует в региональной интеграционной деятельности.

В настоящее время Монголия2:

Подписала “двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 43 странами

Заключила “Договоры об избежании двойного налогообложения” с 26 странами.

Заключила "Соглашения о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам" с 18 странами;

Подписала Подписала свое первое соглашение с Японией о свободной торговле, получившее название "Соглашение об экономическом партнерстве Японии (СЭП).

Кроме того, Монголия является членом Сеульской конвенции об учреждении многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям и Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров. Следовательно, в апреле 2014 года Монголия представила свою инвестиционную политику и закон на Конференции ООН по торговле и развитию /ЮНКТАД/, опубликовав “ Обзор монгольской политики в области иностранных инвестиций”

Footnotes

1. National Statistical Committee, "Gross Domestic Product", presentation of the efficiency forecast for the first half of the year for 2022, 2022

2. https://mfa.gov.mn/76047

