Nosso mais recente relatório do Índice Global de Complexidade Corporativa (GBCI) indica que o processo de constituição permaneceu estável na maioria das jurisdições. Ele inclui o tempo necessário para constituir uma empresa, o número de entidades envolvidas no processo de registro e os tipos de profissionais necessários. Houve um ligeiro aumento no número de jurisdições que requerem algum tipo de contato com o governo no âmbito nacional durante a constituição da entidade, aumentando de 68% registrados em 2020 para 73% em 2023. Este índice permaneceu estável ao longo dos anos na América do Norte, enquanto tanto a América do Sul como a Europa, Oriente Médio e África (EMEA) registraram aumentos. Curiosamente, na Ásia-Pacífico (APAC), o número de jurisdições que requerem que as empresas entrem em contato com o governo durante a constituição de entidades diminuiu de 86% registrados em 2020 para 57% em 2023.

