ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

1. 欧州委員会が対内直接投資の審査に関する新たな規則案を発表

2024 年 1 月 24 日、欧州委員会は、欧州連合(EU)の経済安全保障を強化するための 5 つの方策のう ちの 1 つとして1、対内直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)の審査に関する新たな規則案(以下 「本規則案」)を公表しました 2。本規則案は、2020 年 10 月に施行された現行の EU における対内直接投 資規則(規則(EU)2019/452) 3の下での蓄積を反映し、かつ、現行制度の課題に対応することを目的として います4。

本規則案が発効するのは 2~3 年後になると予想されているものの、EU の対内直接投資(FDI)に関す る政策の今後の方向性を示すものであり、日本企業をはじめとする EU への投資を検討する企業にとって、 本規則案について理解を深めることは重要といえます。

加盟国における FDI 規制の導入とボトムラインの設定

現在は、EU の加盟国が個々の主導により独自の FDI 審査制度に基づく FDI に対する審査を行っている ため、欧州委員会は、加盟国間の FDI 審査に関する規制の一部に齟齬が生じていることを、現行の FDI審 査の規則における課題としています。かかる課題を解決しつつ、本規則案においては、経済安全保障とオ ープンな市場のバランスを念頭に、この FDI 規制の齟齬を解消することを目的として、EU 全域において加 盟国が導入すべき FDI 審査のボトムラインを定めています。

全ての加盟国における FDI 審査制度の確立

本規則案は、加盟国に対して FDI の審査制度を導入することを義務付けています。現在、加盟国のうち クロアチア、キプロス、ギリシャ、ブルガリアの 4 つは FDI の審査制度を有しておらず 5、欧州委員会は、早急 に EU の全ての加盟国において FDI の審査制度が確立されることを目指しています。

EU 全体の FDI 審査制度を制定するものではない

本規則案は、各加盟国における FDI の審査制度が最低限定めるべき内容と協調メカニズム(下記(2)参 照)を提案するものですが、EU 全体での FDI の審査制度を設けるものではありません。すなわち、加盟国 の FDI 審査制度が、本規則案の定めるボトムラインの要件を満たしている限り、各国の審査当局はこれまで どおり各国の国内法に基づいて FDI を審査することとなります 6。重要な点として、欧州委員会は FDI 審査 の最終的な判断は個々の加盟国の責任(responsibility)において行われることを強調しており、(例えば、 EU の企業結合審査において(加盟国レベルでの届出に替わり)欧州委員会への"one-stop shop"の届出 に依拠できるのとは異なり)、域外投資家(foreign investor)は引き続き、投資先の加盟国における FDI 審 査制度を遵守する必要がある点には留意が必要です。

FDI 審査制度の対象とすべき特定の重要分野

本規則案は、EU の経済安全保障を強化するため、加盟国の FDI 審査制度が少なくとも対象とすべき事 業分野を選定しています。具体的には、「デジタル・ヨーロッパ・プログラム(Digital Europe Programme)」の ような EU のプログラムに参加している企業への投資のほか、安全保障や公の秩序にとって特に重要と考え られる事業分野(例: 輸出規制の対象となるデュアルユース品目(民生用途及び軍事用途の双方の目的 に使用可能な物品)や先端半導体分野、バイオテクノロジー等)が列挙されています。

EU 加盟国間で共通の重要分野が設定されることで、EU の協調メカニズム(下記(2)参照)の下では、欧 州委員会や他の加盟国が、当該 FDI が安全保障や公の秩序にとって悪影響があると考える場合に、投資 先である加盟国の FDI 審査について意見を提示する可能性があります。

FDI 審査対象に EU 域外投資家の支配下にある EU 域内企業による投資が追加

本規則案は、現行の規則 7とは異なり、各加盟国に、域外投資家の支配下にある EU 域内の企業による 投資を FDI 審査の対象とすることを義務づけています。本規則案は、「域外投資家(foreign investors)」の 定義を、EU 域外の投資家によって直接又は間接に支配されている、加盟国の国内法に基づいて設立され ている企業を含む「EU における EU 域外の投資家の子会社(foreign investor's subsidiary in the Union)」 に拡大しました。本規則案が発効した場合、EU 域外の投資家による、EU への投資を目的としたEU域内の 法人をどう利用していくかにも、影響が生じることが予想されます。

加盟国間の協調メカニズムと「Own Initiative Procedure」

欧州委員会は FDI 審査における加盟国間の協調は、EU における M&A・投資に関する現在の実務的な ハードルのいくつかを緩和するなど、重要な付加価値を創出するとしています。すなわち、本規則案により、 個々の加盟国における FDI 審査枠組みの間の齟齬を解消し、加盟国間の FDI 審査のスケジュールを連 動させることにより、FDI 審査の透明性の向上を目指すものとされています。

対内直接投資に関する EU 協調メカニズム(cooperation mechanism)の方向性

本規則案は現行の EU における「協調メカニズム」のプロセスを前進させるものと言えます。加盟国は、域 外投資家による EU のプログラムに参加している企業への投資、特定の重要分野を営む企業への投資、又 は投資先である加盟国が詳細な審査を開始したときのいずれかの場合において、欧州委員会及び他の加 盟国に当該 FDI について通知することが求められます。この通知を受けた欧州委員会と加盟国は、現行の 規則と同様に当該 FDI に関する意見を提示することができますが、その後、現行の規則とは異なり、投資先 の加盟国と欧州委員会又は他の加盟国は、当該 FDI について発見されたリスクについてどのように対処す るかにつき議論することとされています。この協調メカニズムは、投資先の加盟国における FDI 審査におい て、当該議論を反映する義務までを課すものではないものの、欧州委員会と他の加盟国とは、これまで以 上に投資先である加盟国における FDI 審査に対して事実上の影響力を与える可能性があります。

これに関連して、欧州委員会関係者は、投資先である加盟国は他の加盟国や欧州委員会から出された コメントや意見は、投資先である加盟国の FDI 審査の中で適切に考慮されるべきである(一種の「説明責任 メカニズム (accountability mechanism)」)との見解を示しています 8。

To view the full article, click here.

Footnotes

1. Proposal for a new Regulation on the screening of foreign investments.pdf

2. New initiatives to strengthen economic security (europa.eu)

3. Regulation - 2019/452 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

4. Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU | European Court of Auditors (europa.eu)

5. Three years on: The Commission reports a big rise in foreign investment screening, so what can we expect next? | ForeignInvestmentLinks | Blogs | Insights | Linklaters

6. FDI Screening: EU Commission Unveils Draft Regulation To Revamp Europe's FDI Screening Landscape - Lexology

7. Regulation - 2019/452 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 'foreign investor' means a natural person of a third country or an undertaking of a third country, intending to make or having made a foreign direct investment (執筆者訳:「域外投資家」とは、第三国の自然人又は事業体であって、FDI を実行することを計画し ている又は実行した者をいう)(現行規則 2 条(2))

8. Roundtable Discussion – The Future of the European FDI Screening Regulation(2024 年 1 月 30 日 Arts 56(ブリュッセル)にて開催。司会は Dr. Andrea Pomana, Partner, Mayer Brown, Brussels、パネリストは Damien Levie, Head of Unit "Technology & Security, FDI Screening", DG Trade, European Commission, Grania Holzwarth, Competition Policy Legal Counsel, Deutsche Telekom, Timothy Keeler, Partner, Mayer Brown, Washington DC)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.