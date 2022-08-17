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За последнее время популярность юрисдикции Республики Узбекистан для инвесторов из стран бывшего СССР заметно возросла. В данной статье приведен общий обзор о тех аспектах узбекского правового режима, которые могут быть интересны гражданам Российской Федерации, Украине и Беларуси планирующим релокацию бизнеса в Республику Узбекистан.

Преимущества релокации бизнеса в Узбекистан

«Новый Узбекистан» – новая концепция политики, которая дала толчок давно назревшим политическим и экономическим реформам. В 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в текущих ценах составил 734,6 трлн сумов (69,2 трлн долларов США). Рост по сравнению с уровнем 2020 года составил 7,4%. Согласно статистике, наиболее активный рост наблюдается в сфере транспорта и IT–17,2%.

Стратегическое географическое положение Республики Узбекистан (т.е. торговые ворота на рынок с примерно 50 миллионами потребителей в Центральной Азии 300 миллионами в Западном Китае), а также удобство поездок в Европу и Восточную Азию с прямыми рейсами по основным направлениям имеют существенное значение в выборе страны при релокации. Кроме того, предусмотрен безвизовый въезд для граждан 87 стран, включая страны ЕС, СНГ, страны ОЭСР.

Более того, Республика Узбекистан поддерживает дружеские отношения со всеми державами, как с европейско-американскими странами, так и со странами бывшего СССР, играет важную роль в китайской инициативе «Один пояс-один путь», а также является ключевым деловым партнером Запада в Центральной Азии.

В Узбекистане на русском языке говорят от 50% до 80% населения. Русский язык является обязательным для изучения во всех вузах страны, а также является основным языком делопроизводства в крупных городах. Английский язык также широко распространен среди молодого поколения.

1 Ведение бизнеса

Несмотря на то, что законодательство Узбекистана предусматривает широкий спектр организационно-правовых форм коммерческих организаций, на практике, самой распространенной и наиболее оптимальной организационно-правовой формой в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью (далее – «ООО»).

ООО создается одним или несколькими физическими, или юридическими лицами, с уставным капиталом, разделенным на доли участия. Размер доли участия определяется в его учредительных документах. Учредительными документами ООО, созданного двумя и более лицами, являются учредительный договор и устав. Если общество учреждается одним лицом, учредительным документом такого ООО является только устав.

Число участников ООО может быть от 1 до 50 человек.

Требования к регистрации ООО

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в установленном порядке уполномоченным регистратором. Процесс государственной регистрации ООО осуществляется соответствующим подразделением Центра государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – «ЦГУ»).

Для регистрации юридического лица необходимо предоставить в ЦГУ пакет документов, включающий:

выписку из торгового реестра на русском языке (для юридических лиц) либо копию паспорта и ПИНФЛ (идентификационный номер, удостоверяющий личность гражданина) (для физических лиц);

устав на узбекском языке;

решение участников о создании юридического лица на русском языке;

доверенность на местного представителя (нотариально заверенная, апостиль не требуется).

Процесс регистрации ООО занимает около 30 минут, по итогам которого выдается электронное свидетельство о регистрации.

Кроме того, в Узбекистане отсутствует требование к минимальному размеру уставного фонда ООО. Исключение составляют лицензионные требования по лицензируемым видам деятельности ООО.

2 Банки и платежные системы

После регистрации ООО необходимо обратиться в банк и открыть банковский счет. Открыть банковский счет можно только в присутствии директора компании.

Обращаем внимание: компания, зарегистрированная на территории Республики Узбекистан, не может открывать счета в зарубежных банках (за исключением, согласно решениям, принятым Правительством или непосредственно Президентом Республики Узбекистан).

Для открытия счета необходимо предоставить следующие документы в банк:

свидетельство о регистрации компании;

приказ о назначении директора;

паспорт директора.

В Узбекистане счет могут открыть в течение 30 минут. Максимальный срок доходит до 2 банковских дней.

Иностранному гражданину также разрешается открытие счёта в банке и получение местной платёжной карты, карты Visa или Mastercard. Для этого необходимо обратиться непосредственно в банк с паспортом и справкой о регистрации иностранного гражданина, либо предоставить нотариально заверенную доверенность и копию паспорта.

В Узбекистане существуют местные платежные сервисы UzCard и Humo. Более того, в столице около 70% точек продаж принимают карты Visa, Mastercard и UnionPay. Также несколько местных банков выпускают кобейджинговую карту МИР+UzCard.

3 Валютные операции

В соответствии с законодательством, текущие международные операции и связанные с ними покупка или продажа иностранной валюты резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

В части конвертации, перевода или репатриации средств, связанных с инвестициями (например, переводы инвестиционного капитала, прибыли, ссуды или арендных платежей, роялти) нет никаких ограничений, налагаемых на иностранных инвесторов.

Также, не предусмотрены ограничения в отношении открытия нерезидентами банковского счета в Узбекистане, соответственно, иностранные граждане могут свободно открыть счет в местном банке как в местной валюте (сум), так и в долларах США, фунтах стерлингов или евро.

Расчеты и платежи за товары (работы, услуги) на территории Республики Узбекистан в большинстве случаев осуществляются в местной валюте (сум).

4 Налоговые ставки

Налоговый кодекс устанавливает, что юридические лица, зарегистрированные в Узбекистане, подлежат либо общему режиму налогообложения, либо упрощенному режиму налогообложения (далее - «УСН»).

Для компаний с годовым оборотом менее 90 тысяч долл. США (1 млрд. сум) доступна УСН.

При УСН компании могут не платить государственные и местные налоги. Применяется только налог с оборота в 4% (общая ставка). НДС не применяется, но его оплата допустима на добровольной основе. Также не вычитаются расходы. В силе остаются зарплатные налоги, таможенные сборы и государственные пошлины.

5 Работа по трудовому разрешению

Необходимо также отметить, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров «Об утверждении единого положения о порядке выдачи отдельных документов разрешительного характера посредством специальной электронной системы» №86 от 22 февраля 2022 года при въезде на территорию Узбекистан для осуществления трудовой деятельности в компании-резиденте, иностранный гражданин должен иметь подтверждение на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана (далее – «трудовое разрешение»).

Трудовое разрешение предоставляется сроком на 1 год.

Кроме того, релоканты из России, Украины и Белоруссии могут претендовать на получение вида на жительство. Сделать это можно двумя способами:

1. Получить вид на жительство, будучи иностранным инвестором или его ближайшим родственником (супруг, супруга и несовершеннолетние дети). Иностранный инвестор — это иностранные граждане и лица без гражданства, внесшие инвестиции в экономику Узбекистана не менее чем в 8500-кратном размере базовой расчетной величины (примерно 215 000 долл. США) в форме приобретения акций и долей хозяйствующих субъектов, а также создания предприятий с иностранными инвестициями, а также имеющие многократную инвестиционную визу сроком действия до 3 лет. 2. Приобрести недвижимость в: Ташкентской области и в г. Ташкенте на сумму в эквиваленте не менее 300 000 долл. США.

Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях на сумму в эквиваленте не менее 200 000 долл. США.

Республике Каракалпакстан и других областях республики — на сумму в эквиваленте не менее 100 000 долл. США.

6 Регистрация и виза

На сегодняшний день, на основании двусторонних соглашений на территории Республики Узбекистан действует безвизовый режим, который предусматривает пребывание граждан Российской Федерации, Республики Беларуси, а также Республики Украины без оформления визы на неограниченный срок.

7 IT Park: возможности резидентства

В целях поддержания ИT-сообщества в Республике Узбекистан в 2019 году был учрежден IT Park. Его резиденты наделены особыми правами и льготами, а также осуществляют деятельность в отдельном от общих правил режиме.

До 1 января 2028 года для резидентов IT Park действует ряд преимуществ:

освобождение от всех налогов;

освобождение от таможенных платежей за ввозимое, не производимое в Узбекистане оборудование для собственного использования;

ставка налога на доходы физических лиц 7,5% (вместо 12%);

выплата в пределах поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) заработной платы иностранным специалистам в иностранной валюте в безналичной форме на международные платежные карты, открытые за рубежом.

В то время как налоги для нерезидентов IT Park составляют:

подоходный налог - 12%;

НДС, налог на прибыль, земельный налог и т.д. - 5-10%;

социальный налог - 12-25%.

Следует учесть, что предусмотрены таможенные платежи при импорте товаров и услуг для собственных нужд.

Для получения статуса резидентства в IT Park, необходимо соблюсти следующие требования:

быть зарегистрированным как юридическое лицо на территории Республики Узбекистан;

осуществлять вид (виды) деятельности в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

иметь экономически обоснованные бизнес-планы по перечисленным видам деятельности.

Также было принято Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Узбекистан в связи с внедрением «IT-visa» в сфере информационно-коммуникационных технологий и совершенствованием порядка ведения государственного кадастра объектов связи» №191 от 15 апреля 2022 года (далее – «Постановление №191»).

Постановление №191, предусматривает выдачу IT-visa для резидентов IT PARK и IT-специалистам, и льготы и преференции для специалистов и инвесторов в данной сфере. Согласно Постановлению №191, IT-Visa — это многократная виза, которая выдается на период до трех лет. Ее действие продлевается на неопределенный срок без необходимости выезда с территории Узбекистана, и имеет следующие преимущества:

получение образования и медицинские услуги на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана;

без обязанности перерегистрации по месту жительства, пребывание в любом регионе Узбекистана;

оформление вида на жительства в упрощённом порядке.

Важно отметить, что со стороны IT Park запущена специальная программа по привлечению IT-компаний, а также IT-специалистов в г. Ташкент, включая их релокацию вместе с семьями. Программа включает набор услуг, помогающих IT-специалистам и их семьям с максимальным комфортом быстро релоцироваться в страну.

Таким образом, в настоящее время, предоставление вышеуказанных льгот в области развития IT и иные преференции для иностранных граждан, являются одними из важных аспектов на пути создания благоприятных условий для релокации в Республику Узбекистан.

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