Преимущества релокации бизнеса в Таджикистан:
- Географическое положение (граничит с Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Афганистаном, что обеспечивает доступ к рынкам Центральной и Южной Азии и СНГ, Центру Евразийской интеграции, Традиционному транзитному маршруту для трансазиатской торговли. «Шелковый путь»);
- Политическая и экономическая стабильность;
- Дружеские отношения со всеми державами и соседствующими государствами;
- Русский язык является неофициальным вторым языком;
- Сильная государственная воля Президента и Правительства в части привлечения иностранных инвестиций;
- Система гарантий и преференций для инвесторов (равные права отечественного и иностранного инвестора, правовая защита инвесторов, право использования и перевода доходов за границу, права интеллектуальной собственности и пр.);
- Существующий недостаток бюджетного финансирования и, соответственно, высокий спрос на инвестиции в сфере инфраструктуры;
- Зоны свободной торговли (выгодное географическое положение, налоговые и таможенные льготы);
- Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг;
- Безвизовый режим для граждан из 69 стран, в том числе нескольких стран-членов ОЭСР;
- Высокая ресурсообеспеченность;
- Политическая ответственность на высшем уровне;
- Разнообразные инвестиционные возможности.
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