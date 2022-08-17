Преимущества релокации бизнеса в Таджикистан:

  • Географическое положение (граничит с Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Афганистаном, что обеспечивает доступ к рынкам Центральной и Южной Азии и СНГ, Центру Евразийской интеграции, Традиционному транзитному маршруту для трансазиатской торговли. «Шелковый путь»);

 

  • Политическая и экономическая стабильность;
  • Дружеские отношения со всеми державами и соседствующими государствами;
  • Русский язык является неофициальным вторым языком;
  • Сильная государственная воля Президента и Правительства в части привлечения иностранных инвестиций;
  • Система гарантий и преференций для инвесторов (равные права отечественного и иностранного инвестора, правовая защита инвесторов, право использования и перевода доходов за границу, права интеллектуальной собственности и пр.);
  • Существующий недостаток бюджетного финансирования и, соответственно, высокий спрос на инвестиции в сфере инфраструктуры;
  • Зоны свободной торговли (выгодное географическое положение, налоговые и таможенные льготы);
  • Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг;
  • Безвизовый режим для граждан из 69 стран, в том числе нескольких стран-членов ОЭСР;
  • Высокая ресурсообеспеченность;
  • Политическая ответственность на высшем уровне;
  • Разнообразные инвестиционные возможности.

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