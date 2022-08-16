Преимущества релокации бизнеса в Казахстан

Казахстан является демократическим и светским государством, одной из крупнейших стран мира (9 место) с населением более 19 миллионов человек. Казахстан расположен в самом центре Евразии и является важным экономическим, финансовым и логистическим центром региона.

Казахстан обладает развитым человеческим капиталом, богатыми природными ресурсами и инфраструктурой, необходимой для ведения бизнеса. Привлечение иностранных инвестиций – одна из ключевых целей экономической политики Казахстана.

Казахстан вместе с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном входит в Евразийский экономический союз, в рамках которого проводится согласованная экономическая политика и обеспечивается свобода движения товаров, капитала и рабочей силы. Гражданам государств-участников Евразийского экономического союза не нужно получать разрешения для работы на территории Казахстана.

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