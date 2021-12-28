Историческая справка

В 2017 году Кабинет министров ОАЭ издал Федеральный указ № 18 от 2017 года («Указ»),  внёсший поправки в Закон о Коммерческих Компаниях ОАЭ № 2 от 2015 года, с целью  предоставить правительству возможность повысить уровень иностранных инвестиций в  определенных видах деятельности и секторах экономики ОАЭ. В частности Указ внёс  изменения в статью 10 Закона о Коммерческих Компаниях ОАЭ, которая устанавливала ограничение на иностранную долю владения в компаниях ОАЭ и предписывала, что как  минимум 51% акций в компаниях ОАЭ должны принадлежать акционерам, являющимся гражданами ОАЭ.

В сентябре 2018 года был издан Федеральный Указ-Закон № 19 от 2018 года о прямых  иностранных инвестициях («Закон о Прямых Иностранных Инвестициях»). Данный закон  предоставил список секторов, в которых заявка на прямое иностранное инвестирование не  может быть подана («Отрицательный Список»). Он также уполномочил правительство  отдельно выпустить список секторов, в которых заявка на прямое иностранное  инвестирование может быть подана и будет приветствоваться («Положительный Список»).

В марте 2020 года Кабинет Министров ОАЭ издал Положительный Список секторов  экономики и видов деятельности, в которых разрешены прямые иностранные инвестиции.  Положительный Список представляет собой долгожданный список видов деятельности, в  которых разрешено 100% иностранное владение компаниями (при соблюдении  определенных критериев).

Соответственно сейчас в ОАЭ существует три вида деловой активности: деловая  деятельность в Положительном Списке, где разрешено 100% прямое иностранное  владение, деловая деятельность в Отрицательном Списке, где не допускается прямое  иностранное владение, и остальная коммерческая деятельность, где разрешено 49%  прямого иностранного владения.

Отрицательный Список

Согласно параграфу 2 статьи 7 Закона о Прямых Иностранных Инвестициях, иностранные  инвестиции могут быть разрешены в секторах экономики, которые не фигурируют в  Отрицательном Списке. Правительство ОАЭ может дополнять и сокращать  Отрицательный Список. В Отрицательном Списке перечислены следующие секторы  экономики и виды деятельности:

  • Добыча и разведка нефти;
  • Расследования, безопасность, вооружённые силы, производство боевого оружия, взрывчатых веществ, униформы и оборудования;
  • Банковская и финансовая деятельность, платежные системы и операции с наличными деньгами;
  • Страховые услуги;
  • Хадж и умра службы;
  • Деятельность по подбору персонала;
  • Услуги водоснабжения и электроснабжения;
  • Рыболовные услуги;
  • Почтовые, телекоммуникационные и другие аудиовизуальные услуги;
  • Наземный и воздушный транспорт;
  • Полиграфические и издательские услуги;
  • Коммерческое агентство;
  • Розничная торговля медицинскими товарами (включая аптеки); и
  • Банки крови, токсикологические центры и карантинные службы.

Положительный Список

Положительный Cписок включает в себя более тысячи видов экономической деятельности,  которые можно объединить в три основные сектора, а именно:

  • Аграрный сектор;
  • Производственный сектор; и
  • Сфера услуг.

Список видов деятельности в аграрном секторе включает в себя такие, как выращивание  различных сельскохозяйственных культур, лесное хозяйство и вспомогательную  деятельность в этом секторе. Список в производственном секторе включает в себя среди  прочего производство определенных пищевых продуктов, одежды, электронных товаров и  транспортных средств. Особое требование к организациям, которые занимаются сельским  хозяйством или производством, заключается в том, что компания должна использовать  современные технологии и вносить вклад в исследования и разработки.

Список в сфере услуг включает в себя такие виды деятельности, как юридические и  бухгалтерские услуги, здравоохранение, наука, образование, развлечения, гостиничный  бизнес, связь и строительство. Опять же, в сфере услуг существуют определенные  требования в зависимости от конкретной деятельности.

Полный список видов деятельности в Положительном Списке в Дубае доступен по данной ссылке (на английском и арабском языках). Аналогичный список для Абу-Даби доступен  здесь.

Все компании должны соответствовать требованиям, установленным соответствующим  лицензирующими органами. Однако Никакие дополнительные сборы, гарантии или  требования к уставному капиталу не установлены.

Положительный список позволяет иностранным инвесторам создавать компании за  пределами свободных экономических зон в форме компании с ограниченной  ответственностью (включая компании с одним владельцем), либо в форме частного  акционерного общества. Таким образом иностранные инвесторы могут целиком владеть  компаниями при соблюдении определенных критериев и условий, установленных лицензирующими органы (такими, как Департамент Экономического Развития в каждом  эмирате).

Кроме того, Положительный Список позволяет Министерству Людских Ресурсов и  Эмиратизации устанавливать минимальный процент граждан ОАЭ, которые должны быть трудоустроены в компаниях с иностранными инвестициями. Данная квота на данный  момент, однако, не установлена. Но уже известно, что для открытия филиала иностранной компании (за исключением тех, которые базируются в одной из свободных экономических зон) больше не требуются услуги агента-гражданина ОАЭ, независимо от доли  иностранного владения.

В заключение следует отметить, что принятие Положительного Списка является  позитивным изменением, поскольку он позволяет иностранным инвесторам полностью  владеть компаниями и контролировать их при условии, что они занимаются деятельностью,  которая вошла в Положительный Список. Данное постановление определяет данные виды деятельности, а также сопутствующие требования. Право на полное иностранное владение,  несомненно, меняет инвестиционный климат в ОАЭ, поскольку привлекательность региона  для иностранных инвесторов растет и, таким образом, способствует коммерческой  деятельности в тех сферах, которые вошли в Положительный Список.

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