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Историческая справка

В 2017 году Кабинет министров ОАЭ издал Федеральный указ № 18 от 2017 года («Указ»), внёсший поправки в Закон о Коммерческих Компаниях ОАЭ № 2 от 2015 года, с целью предоставить правительству возможность повысить уровень иностранных инвестиций в определенных видах деятельности и секторах экономики ОАЭ. В частности Указ внёс изменения в статью 10 Закона о Коммерческих Компаниях ОАЭ, которая устанавливала ограничение на иностранную долю владения в компаниях ОАЭ и предписывала, что как минимум 51% акций в компаниях ОАЭ должны принадлежать акционерам, являющимся гражданами ОАЭ.

В сентябре 2018 года был издан Федеральный Указ-Закон № 19 от 2018 года о прямых иностранных инвестициях («Закон о Прямых Иностранных Инвестициях»). Данный закон предоставил список секторов, в которых заявка на прямое иностранное инвестирование не может быть подана («Отрицательный Список»). Он также уполномочил правительство отдельно выпустить список секторов, в которых заявка на прямое иностранное инвестирование может быть подана и будет приветствоваться («Положительный Список»).

В марте 2020 года Кабинет Министров ОАЭ издал Положительный Список секторов экономики и видов деятельности, в которых разрешены прямые иностранные инвестиции. Положительный Список представляет собой долгожданный список видов деятельности, в которых разрешено 100% иностранное владение компаниями (при соблюдении определенных критериев).

Соответственно сейчас в ОАЭ существует три вида деловой активности: деловая деятельность в Положительном Списке, где разрешено 100% прямое иностранное владение, деловая деятельность в Отрицательном Списке, где не допускается прямое иностранное владение, и остальная коммерческая деятельность, где разрешено 49% прямого иностранного владения.

Отрицательный Список

Согласно параграфу 2 статьи 7 Закона о Прямых Иностранных Инвестициях, иностранные инвестиции могут быть разрешены в секторах экономики, которые не фигурируют в Отрицательном Списке. Правительство ОАЭ может дополнять и сокращать Отрицательный Список. В Отрицательном Списке перечислены следующие секторы экономики и виды деятельности:

Добыча и разведка нефти;

Расследования, безопасность, вооружённые силы, производство боевого оружия, взрывчатых веществ, униформы и оборудования;

Банковская и финансовая деятельность, платежные системы и операции с наличными деньгами;

Страховые услуги;

Хадж и умра службы;

Деятельность по подбору персонала;

Услуги водоснабжения и электроснабжения;

Рыболовные услуги;

Почтовые, телекоммуникационные и другие аудиовизуальные услуги;

Наземный и воздушный транспорт;

Полиграфические и издательские услуги;

Коммерческое агентство;

Розничная торговля медицинскими товарами (включая аптеки); и

Банки крови, токсикологические центры и карантинные службы.

Положительный Список

Положительный Cписок включает в себя более тысячи видов экономической деятельности, которые можно объединить в три основные сектора, а именно:

Аграрный сектор;

Производственный сектор; и

Сфера услуг.

Список видов деятельности в аграрном секторе включает в себя такие, как выращивание различных сельскохозяйственных культур, лесное хозяйство и вспомогательную деятельность в этом секторе. Список в производственном секторе включает в себя среди прочего производство определенных пищевых продуктов, одежды, электронных товаров и транспортных средств. Особое требование к организациям, которые занимаются сельским хозяйством или производством, заключается в том, что компания должна использовать современные технологии и вносить вклад в исследования и разработки.

Список в сфере услуг включает в себя такие виды деятельности, как юридические и бухгалтерские услуги, здравоохранение, наука, образование, развлечения, гостиничный бизнес, связь и строительство. Опять же, в сфере услуг существуют определенные требования в зависимости от конкретной деятельности.

Полный список видов деятельности в Положительном Списке в Дубае доступен по данной ссылке (на английском и арабском языках). Аналогичный список для Абу-Даби доступен здесь.

Все компании должны соответствовать требованиям, установленным соответствующим лицензирующими органами. Однако Никакие дополнительные сборы, гарантии или требования к уставному капиталу не установлены.

Положительный список позволяет иностранным инвесторам создавать компании за пределами свободных экономических зон в форме компании с ограниченной ответственностью (включая компании с одним владельцем), либо в форме частного акционерного общества. Таким образом иностранные инвесторы могут целиком владеть компаниями при соблюдении определенных критериев и условий, установленных лицензирующими органы (такими, как Департамент Экономического Развития в каждом эмирате).

Кроме того, Положительный Список позволяет Министерству Людских Ресурсов и Эмиратизации устанавливать минимальный процент граждан ОАЭ, которые должны быть трудоустроены в компаниях с иностранными инвестициями. Данная квота на данный момент, однако, не установлена. Но уже известно, что для открытия филиала иностранной компании (за исключением тех, которые базируются в одной из свободных экономических зон) больше не требуются услуги агента-гражданина ОАЭ, независимо от доли иностранного владения.

В заключение следует отметить, что принятие Положительного Списка является позитивным изменением, поскольку он позволяет иностранным инвесторам полностью владеть компаниями и контролировать их при условии, что они занимаются деятельностью, которая вошла в Положительный Список. Данное постановление определяет данные виды деятельности, а также сопутствующие требования. Право на полное иностранное владение, несомненно, меняет инвестиционный климат в ОАЭ, поскольку привлекательность региона для иностранных инвесторов растет и, таким образом, способствует коммерческой деятельности в тех сферах, которые вошли в Положительный Список.

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