23.07.2024 в силу вступает новая редакция Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» (далее – Закон). Новая редакция Закона призвана активизировать инвесторов путем предоставления им новых возможностей для осуществления инвестиций и дать «вторую жизнь» государственно-частному партнерству в Беларуси.

Справочно: в настоящее время такие инвестиционные инструменты как, например, инвестиционный договор с Республикой Беларусь не пользуются популярностью у инвесторов в связи с сложностью процедуры, недостаточного уровня информированности и понимания возможных льгот.

Наиболее значимыми изменениями являются:

закрепление понятия «преференциального инвестиционного проекта»;

закрепление понятия «специального инвестиционного договора»;

расширение перечня преференций;

закрепление новых принципов осуществления инвестиций, которые направлены на более индивидуализированный подход к инвесторам;

расширение полномочий государственных органов в сфере контроля и управления инвестициями, что, в том числе, предполагаем облегчение процедуры заключения инвестиционных договоров;

установление обязанности инвестора возместить суммы льгот и (или) преференций, уплатить суммы таможенных платежей и уплатить неустойку в случае прекращения инвестиционного договора по иным основаниям, чем его исполнение.

В целом, новеллы нового Закона имплементируют в национальную систему законодательства инструменты, которые уже используются в мировой практике и известны многим инвесторам по практике Российской Федерации.

Преференциальный инвестиционный проект

Преференциальный инвестиционный проект – это проект, реализуемый в приоритетном секторе экономике (по приоритетному виду деятельности), установленному областными (Минским городским) исполкомом либо Правительством, если региональный перечень не утвержден.

Статус преференциального инвестиционного проекта присваивается на основании решения исполкома базового или областного уровня и не требует заключения договора.

Специальный инвестиционный договор

Предметом специального инвестиционного договора является организация производства усовершенствованной продукции на территории Республики Беларусь. Полагаем, упор в применении данного механизма будет делаться на реализацию программы по импортозамещению.

Основная привлекательность заключения такого договора состоит в том, что инвесторам, которые будут реализовать проекты под специнвестдоговоры, будет предоставляться гарантия сбыта части продукции - со стороны Республики Беларусь обеспечивается возможность реализации части такой продукции в рамках государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника.

Среди иных преференций:

1) установлены условия применения «стабилизационной оговорки» (гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства в течение 5 лет);

2) установлена возможность возмещения части затрат, понесенных в связи с созданием объектов магистральной и распределительной инфраструктуры в отдельных (нуждающихся в дополнительной поддержке) регионах. Перечни таких регионов будут устанавливаться Советом Министров Республики Беларусь;

3) предусмотрена возможность выдачи «бюджетного займа» по решению Президента Республики Беларусь под условием достижения определенных KPI. Такие KPI устанавливаются ежегодно и не подлежат корректировке;

4) установлена возможность выбрать любой земельный участок для реализации инвестиционного проекта.

Справочно: в настоящее время для реализации инвестиционных проектов инвесторам могут предоставляться только земельные участки, включенные в перечень земельных участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам. Перечни таких участков можно найти на сайте исполнительных комитетов в разделе «Инвестору».

Приоритетные виды деятельности

В развитие новой редакции Закона 15 июня 2024 года было опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь 13 июня 2024 г. № 417 «О приоритетных видах деятельности для осуществления инвестиций» (далее – Постановления).

Помимо непосредственно приоритетных секторов экономики и приориеттных видов деятельности, Совет Министров установил также минимальный объем инвестиций для каждого вида деятельности при реализации инвестиционных проектов с заключением инвестиционных договоров.

Так, например, для группы видов деятельности «сельское, лесное и рыбное хозяйство» установлен минимальный объем инвестиций, в том числе в основной капитал, в 1 млн базовых величин (40 000 000 BYN, около 12 млн EUR). При этом минимальный объем инвестиций в основной капитал должен составлять не менее 70 % от минимального объема инвестиций.

Для некоторых секторов экономики требование об инвестициях в основной капитал не применяется, например, для сферы IT.

По сравнению с действующей редакцией, значительно изменяется перечень приоритетных секторов экономики для инвестиций. Сам перечень сократился, но в нем появились такие новые сектора, как аэрокосмические технологии, производство на основе применения биотехнологий, нанотехнологий, производство автомобильного электротранспорта, комплектующих для него и зарядной инфраструктуры и т.д. Полагаем, такие сектора будут пользоваться особой популярностью для заключения «специального инвестиционного договора».

Перечень приоритетных видов деятельности, несмотря на сокращение приоритетных секторов экономики, значительно расширился.

В частности, в перечне приоритетных видов деятельности появятся некоторые виды розничной торговли, например, розничная торговля свежими и переработанными фруктами и овощами в специализированных магазинах, розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах и т.д.

NB: Некоторые виды деятельности будут относится к приоритетным только в рамках реализации преференциальных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных договоров.

Например, к таким видам деятельности будут относиться производство продукции коксовых печей, деятельность в области компьютерного программирования и т.п.

Постановление вступает в силу с 11 июля 2024 года, незадолго до вступления в сиду новой редакции Закона.

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