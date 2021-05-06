В течение
последних
нескольких
лет
Болгария
стала
новым
местом на
Балканах
для
вложения
инвестиций
в
недвижимость.
С одной
стороны,
это
говорит о
том, что
цены на
недвижимость
в Софии, как
и в
Болгарии в
целом,
дешевле,
чем в
региональных
столицах –
Афинах,
Бухаресте,
Белграде и Скопье. И это правда: квартиры, а также промышленные объекты и
офисные помещения можно купить по более низкой цене, чем аналогичные в других соседних странах.
С другой стороны, есть новые требования рынка и развивающиеся требования клиентов, которые ищут лучшее качество по конкурентоспособной цене.
Основной заметной тенденцией на болгарском рынке недвижимости является рост продаж офисных помещений, а также увеличение продаж роскошных и просторных
квартир для конечных покупателей – физических лиц. Другая тенденция – это молодые семьи со стабильным доходом, желающие купить двух – и трехэтажные дома со двором вблизи больших городов.
Почему
болгарский
рынок так
привлекателен
для
покупки
квартиры?
По словам председателя правления Национальной ассоциации по
недвижимости г-на Добромира Ганева, первой причиной являются хорошие макроэкономические
показатели: рост доходов физических лиц и низкий процент
безработицы. Официальная статистика Агентства национального реестра показывает, что увеличение от продаж в годовом исчислении составляет 8% для квартир и другой жилой недвижимости.
Другие факторы, которые влияют на развитие рынка, включают в себя самые низкие процентные ставки, наблюдающиеся в последние 30 лет в Болгарии, для ипотечных кредитов (от 2,6% до 3,0%
годовых, по словам г-на Тихомира Тошева из Кредитного центра), а также политическую стабильность, что является предпосылкой для стабильной рыночной среды.
Большое
разнообразие
объектов
недвижимости
для
конечных
пользователей
– от
недавно
построенных
роскошных
пентхаусов
до
комфортабельных
и
впечатляющих
особняков
у моря –
также
является
активным
фактором
формирования
рынка. Существует также большое количество новых объектов недвижимости, которые строятся не только в Софии, но и в сельской местности. Из 28 000 продаж недвижимости в течение последних шести месяцев в Софии, более 10 000 были от недавно построенных квартир в привлекательных районах.
Новые тенденции медленно, но уверено проявляются и за пределами столицы, а именно в крупных городах, таких как Пловдив, Варна, Бургас, Велико – Тырново, Русе. Международные компании размещают свои рабочие места в разных городах Болгарии и, таким образом, ведут к значительной диверсификации рынка в городах и повышенному спросу на более удобные и современные жилые объекты.
Особенно в течение прошлого года можно отметить тенденцию роста интереса рынка к недвижимости у моря или в горах. Мы ожидаем, что это также будет ведущей тенденцией и в 2020 г., а именно, покупка собственной недвижимости на болгарском побережье.
Болгарские офисные помещения – новые цены, новые тенденции
Ожидается, что в течение этого года будет завершено строительство около 160 тысяч м² офисных помещений. Несколько новых бизнес – зданий в Софии – Sofia Tech One, Balkan Business Center, Caritage Park и многие другие – будут достроены в течение 2020 г.
В конце 2019 года предложение арендуемых офисных площадей оставалось неизменным, а стоимость, как правило, высокая – 12-14 евро /м² для помещений первого класса на главных бульварах и до 15 евро / м² для одного здания класса А в самом центре Софии. Средняя доля свободных помещений для классов А и В колеблется в пределах 9-9,5% с тенденцией роста до 10% в 2020 г.
Эти цены принимаются как нормальные крупными международными компаниями, которые вошли в Болгарию в секторе IT и call – центров в течение последних 5 лет. Поскольку все крупнейшие игроки в области разработки программного обеспечения, IT-исследований и науки, хостинг-компании и другие подобные лидеры открыли офисы в Болгарии, это привело к росту цен на квадратный метр. Ожидается, что в 2020 году рынок офисных помещений будет обусловлен необходимостью реструктуризации и оптимизации работы коммерческих центров.
В 2019 году мы
стали
свидетелями
увеличения
приобретений
больших
земельных
участков и
разработки
новых
проектов
на
промышленном
уровне. Эта
тенденция
сохранится
как в 2020 г., так
и в 2021 г.
Болгарии
удалось
привлечь
инвесторов
из Китая,
Японии,
Южной
Америки и
Ближнего
Востока.
Таким
образом
также
меняются
правила и
цены на
рынке. Это
является
прямым
результатом
роста
различных
секторов
экономики,
в
частности
логистики,
коммерческой
торговли,
транспорта
и
дистанционных продаж.
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