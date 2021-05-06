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В течение последних нескольких лет Болгария стала новым местом на Балканах для вложения инвестиций в недвижимость. С одной стороны, это говорит о том, что цены на недвижимость в Софии, как и в Болгарии в целом, дешевле, чем в региональных столицах – Афинах, Бухаресте,

Белграде и Скопье. И это правда: квартиры, а также промышленные объекты и

офисные помещения можно купить по более низкой цене, чем аналогичные в других соседних странах.

С другой стороны, есть новые требования рынка и развивающиеся требования клиентов, которые ищут лучшее качество по конкурентоспособной цене.

Основной заметной тенденцией на болгарском рынке недвижимости является рост продаж офисных помещений, а также увеличение продаж роскошных и просторных

квартир для конечных покупателей – физических лиц. Другая тенденция – это молодые семьи со стабильным доходом, желающие купить двух – и трехэтажные дома со двором вблизи больших городов.

Почему болгарский рынок так привлекателен для покупки квартиры?

По словам председателя правления Национальной ассоциации по

недвижимости г-на Добромира Ганева, первой причиной являются хорошие макроэкономические

показатели: рост доходов физических лиц и низкий процент

безработицы. Официальная статистика Агентства национального реестра показывает, что увеличение от продаж в годовом исчислении составляет 8% для квартир и другой жилой недвижимости.

Другие факторы, которые влияют на развитие рынка, включают в себя самые низкие процентные ставки, наблюдающиеся в последние 30 лет в Болгарии, для ипотечных кредитов (от 2,6% до 3,0%

годовых, по словам г-на Тихомира Тошева из Кредитного центра), а также политическую стабильность, что является предпосылкой для стабильной рыночной среды.

Большое разнообразие объектов недвижимости для конечных пользователей – от недавно построенных роскошных пентхаусов до комфортабельных и впечатляющих особняков у моря – также является активным фактором формирования

рынка. Существует также большое количество новых объектов недвижимости, которые строятся не только в Софии, но и в сельской местности. Из 28 000 продаж недвижимости в течение последних шести месяцев в Софии, более 10 000 были от недавно построенных квартир в привлекательных районах.

Новые тенденции медленно, но уверено проявляются и за пределами столицы, а именно в крупных городах, таких как Пловдив, Варна, Бургас, Велико – Тырново, Русе. Международные компании размещают свои рабочие места в разных городах Болгарии и, таким образом, ведут к значительной диверсификации рынка в городах и повышенному спросу на более удобные и современные жилые объекты.

Особенно в течение прошлого года можно отметить тенденцию роста интереса рынка к недвижимости у моря или в горах. Мы ожидаем, что это также будет ведущей тенденцией и в 2020 г., а именно, покупка собственной недвижимости на болгарском побережье.

Болгарские офисные помещения – новые цены, новые тенденции



Ожидается, что в течение этого года будет завершено строительство около 160 тысяч м² офисных помещений. Несколько новых бизнес – зданий в Софии – Sofia Tech One, Balkan Business Center, Caritage Park и многие другие – будут достроены в течение 2020 г.

В конце 2019 года предложение арендуемых офисных площадей оставалось неизменным, а стоимость, как правило, высокая – 12-14 евро /м² для помещений первого класса на главных бульварах и до 15 евро / м² для одного здания класса А в самом центре Софии. Средняя доля свободных помещений для классов А и В колеблется в пределах 9-9,5% с тенденцией роста до 10% в 2020 г.

Эти цены принимаются как нормальные крупными международными компаниями, которые вошли в Болгарию в секторе IT и call – центров в течение последних 5 лет. Поскольку все крупнейшие игроки в области разработки программного обеспечения, IT-исследований и науки, хостинг-компании и другие подобные лидеры открыли офисы в Болгарии, это привело к росту цен на квадратный метр. Ожидается, что в 2020 году рынок офисных помещений будет обусловлен необходимостью реструктуризации и оптимизации работы коммерческих центров.

В 2019 году мы стали свидетелями увеличения приобретений больших земельных участков и разработки новых проектов на промышленном уровне. Эта тенденция сохранится как в 2020 г., так и в 2021 г. Болгарии удалось привлечь инвесторов из Китая, Японии, Южной Америки и Ближнего Востока. Таким образом также меняются правила и цены на рынке. Это является прямым результатом роста различных секторов экономики, в частности логистики, коммерческой торговли, транспорта и

дистанционных продаж.

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