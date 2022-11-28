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هل تحلم بالحصول على الجنسية المصرية؟ في هذا المقال، سنوضح كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الجنسية المصرية.

الشروط المطلوبة للتجنس بالجنسية المصرية:

لقد شرع القانون المصري القانون رقم 140 لسنة 2019 ضوابط منح الجنسية المصرية للأجنبي، وتم إعداد خمس برامج استثمارية؛ لتسهيل الحصول على الجنسية المصرية، على أن تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة من الأجنبي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

يتم تقديم طلب التجنس بمقر الوحدة أو على الموقع الإلكتروني الخاص بها على أن يكون الطلب مستوفياً للبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي في شأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية في شأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي علي رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

تتمثل البرامج المنصوص عليها في القانون رقم 140 لسنة 2019 فيما يلي:

إيرادات مباشرة بقيمة 250 ألف دولار.

يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

شراء عقار من الدولة بحد أدني 500 ألف دولار.

شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وفي حالة التصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

إنشاء مشروع استثماري بحد أدني 400 ألف دولار.

إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفي حالة تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري أو تصرف المتجنس فيه أو في حصته قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنية المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات.

إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنية المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية:

أصل طلب الحصول على الجنسية المصرية والمعلومات الإضافية. صورة من مستند تحويل من الخارج لمبلغ الرسوم الإدارية (10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها) إلى البنك المركزي المصري – رئاسة مجلس الوزراء – وحدة فحص طلبات الجنسية. صورة جواز السفر بالجنسية الأصلية لطالب التجنس. -صورة جواز / جوازات السفر لجنسية أخرى لطالب التجنس (تكرر بحسب العدد). أصل شهادة الميلاد لطالب التجنس أو مستخرج رسمي منها. عدد 3 صور شخصية حديثة لطالب التجنس. إقرار من طالب التجنس بالجنسيات الأخرى التي يحملها. صورة جواز سفر بالجنسية الأصلية للزوجة. صورة جواز / جوازات سفر لجنسية أخرى للزوجة (تكرر بحسب العدد). -صورة عقد الزواج. -صورة جواز السفر (أو شهادة ميلاد أو بطاقة هوية) الأبناء القصر (تكرر بحسب العدد) . أصل صحيفة الحالة الجنائية من السلطات المصرية. أصل شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلي. أصل شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلد الإقامة بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ الطلب. أصل شهادة رسمية صادرة من البلد الأصلي لطالب التجنس تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، مصدقاً عليها من وزارة الخارجية المصرية. في حال امتلاك المستثمر لحصص (أسهم) في أي من الشركات يرجي إرفاق صورة من السجل التجاري، أو من صحيفة الشركات، وصورة البطاقة الضريبية للشركة، وكذلك صور من عقود ملكيته لأية عقارات داخل مصر وصور من رخص السيارات التي يمتلكها بصفة شخصية. أصل شهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبي لطالب التجنس (تقدم أثناء فترة الإقامة). أصل مستند استيفاء البرنامج الاستثماري (تقدم أثناء فترة الإقامة).

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