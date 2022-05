France - May 5, 2022

Cross-border commuters in Switzerland with a home office

The transitional regulations regarding taxation and social security obligations for cross-border commuters between Switzerland and France will expire on 30 June 2022. It is now necessary to consider how to deal with the desire for a home office. Most companies are confronted with this issue not only on the part of their employees.

However, with France now comes a difficulty: In 2019, the French government had already changed its tax law in such a way that Swiss companies employing cross-border workers from France and granting them the possibility to work from a home office in France must appoint a tax representative in France. In the last two years, this regulation did not come into effect due to the overriding regulations based on the pandemic and the "home office obligation". This is now changing, but not for all cantons.

Some cantons have reached an agreement with France to avoid this issue, among others. Since from Switzerland's point of view the appointment of a tax representative in another country is a "prohibited act", and therefore Swiss companies are liable to prosecution from Switzerland's point of view, talks are currently being held with France on this matter.

For the time being, however, until an agreement has been reached, the recommendation is not to allow the affected cross-border workers to work from home.

Frankreich / 5. May 2022

Grenzgänger in der Schweiz mit Home office

Die Übergangsregelungen im Bezug auf die Besteuerung und Sozialversicherungspflicht von Grenzgängern zwischen der Schweiz und Frankreich laufen per 30. Juni 2022 aus. Es gilt nun sich zu überlegen, wie man mit dem Wunsch von Homeoffice umgehen möchte. Die meisten Unternehmen sind nicht nur vonseiten der Mitarbeiter mit diesem Thema konfrontiert.

Mit Frankreich kommt jedoch nun eine Schwierigkeit auf: Im Jahr 2019 hatte bereits die französische Regierung ihr Steuergesetz in der Form geändert, dass Schweizer Unternehmen die Grenzgänger aus Frankreich beschäftigen und denen die Möglichkeit, aus dem Homeoffice in Frankreich zu arbeiten, gewähren, ein Steuervertreter in Frankreich ernennen müssen. In den letzten zwei Jahren kam diese Regelung aufgrund der übergeordneten Regelungen basierend auf der Pandemie und der «Homeoffice-Pflicht» nicht zum Tragen. Dies ändert sich nun allerdings nicht für alle Kantone.

Einige Kantone haben ein Abkommen mit Frankreich zur Vermeidung u. a. dieser Thematik getroffen. Aufgrund dessen, dass aus Schweizer Sicht die Ernennung eines Steuervertreters in einem anderen Staat eine «verbotene Handlung» darstellt und somit Schweizer Unternehmen sich aus Schweizer Sicht strafbar machen, finden zur Zeit Gespräche mit Frankreich diesbezüglich statt.

Für den Augenblick, bis es jedoch noch zu keiner Einigung gekommen ist, ist die Empfehlung bei den betroffenen Grenzgängern die Homeoffice-Tätigkeit nicht zu ermöglichen.

