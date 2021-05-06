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Вы хотите учиться в Румынии и открыть дорогу в Румынию? Для начала Вы должны зарегистрироваться в учебном заведении, где Вы хотите учиться, и быть принятым им.

Следующим шагом является получение долгосрочной визы для обучения в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Румынии.

Долгосрочная виза

Вы можете получить долгосрочную визу для обучения в качестве студента, магистранта, докторанта или участника программы обмена студентами. Учреждение, в котором Вы будете учиться, может быть государственным или частным, но оно должно быть аккредитовано в соответствии с законом. Виза также выдается иностранцам, принятым для обучения на основании международных договоров, участником которых является Румыния.

Для получения долгосрочной визы требуется ряд документов, в зависимости от того, будете ли Вы постоянным студентом или примете участие в программе обмена. Как минимум, необходимо следующее (пожалуйста, свяжитесь с нашей командой для получения полного списка необходимых документов):

подтверждение о приеме на обучение, выданное Министерством национального образования, с указанием что Вы будете посещать очную университетскую программу;

подтверждение оплаты стоимости обучения / участия в программе обмена студентами;

подтверждение о средствах финансовой поддержки в размере минимальной чистой заработной платы на уровне страны в месяц за весь период, указанный в визе / подтверждение от организации по обмену студентами, свидетельствующее о том, что оно обеспечит средства для обслуживания и возможные расходы, связанные с удалением;

медицинская страховка на период действия визы;

согласие родителей или опекунов на пребывание в Румынии в целях обучения, если иностранец несовершеннолетний.

Визовый сбор составляет 120 евро и оплачивается в государстве / стране, где Вы делаете запрос.

Долгосрочная виза утверждается Национальным визовым центром только после получения положительного заключения Главной инспекции по иммиграции. Благоприятное мнение выдается в течение 30 дней с момента получения запроса, с возможностью продления срока до 15 дней.

Вид на жительство

После въезда в Румынию Вы должны получить разрешение на вид на жительство. Разрешение подтверждает Ваше право на пребывание в Румынии, и Вы можете получить его в территориальных подразделениях Главной инспекции по иммиграции в округе, где Вы проживаете. Для того, чтобы получить вид на жительство, Вы должны лично подать несколько документов по крайней мере за 30 дней до истечения права на пребывание, предоставленного визой. У Вас также есть возможность подать документы через онлайн-сервис, доступный по адресу https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

В дополнение к заявке и проездному документу, заявители должны также представить свое письмо о принятии для студентов, свидетельства о зачислении, подтверждение о средствах финансовой поддержки, подтверждение законного владения жилой площадью, а также медицинское свидетельство и подтверждение об уплаченных сборах. Для получения подробной информации о необходимом документе, пожалуйста, свяжитесь с нами. Другой список документов применяется для студентов, участвующих в программе обмена.

Право на временное проживание для учебы может быть продлено максимум до 6 месяцев после окончания учебы. Иностранцам, которые не закончили обучение в течение начального предоставленного периода, может быть предоставлено дополнительное продление права на жительство для завершения учебы на срок не более одного года.

Ситуации, допускающие исключения для иностранцев, обучающихся в Румынии:

Бенефициары румынской государственной стипендии освобождаются от уплаты консульских сборов, разрешения на вид на жительство и не должны доказывать наличие средств финансовой поддержки;

Иностранцы, которые являются этническими румынами (у которых есть предок, который имеет или имел румынское гражданство), не должны доказывать наличие средств финансовой поддержки.

Сроки получения разрешения на вид на жительство

Разрешение на вид на жительство продлевается как минимум за 30 дней до истечения срока действия предыдущего.

Запрос о продлении разрешения о виде на жительство разрешается в течение 30 дней со дня его подачи. В случае, если требуются дополнительные проверки, срок разрешения заявки может быть продлен не более чем на 15 дней.

Право на временное проживание для учебы может быть продлено на 9 месяцев после окончания обучения в целях поиска работы, формальностей или открытия бизнеса, с представлением документов, подтверждающих завершение обучения.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.