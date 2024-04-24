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> Постановление судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда № 1599-23-00-4а/163 от 3 октября 2023 года

Вопрос об использовании данных из экспортных деклараций, полученных в рамках информационного взаимодействия с таможенной службой КНР

В отношении Компании D была проведена камеральная таможенная проверка на основании данных, предоставленных системой управления рисками. По результатам проверки вынесено уведомление об устранении нарушений, на которое Компания D направила в таможенный орган пояснение с приложением подтверждающих документов. Таможенный орган вынес решение о признании уведомления об устранении нарушений неисполненным, что послужило основанием для обжалования административных актов в судебном порядке.

Выводы суда апелляционной инстанции:

В оспариваемом решении таможенный орган не привел доводов, по какой причине не приняты пояснения Компании D.

Представленная таможенным органом информация, полученная в рамках информационного обмена с таможенной службой КНР, не является допустимым законодательством, так как это противоречит пункту 6 Протокола об обменен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы РК и КНР. В частности, в Протоколе указано, что полученная информация может использоваться только для таможенного контроля. Такая информация не может публиковаться и распространяться третьим лицам, а также использоваться в качестве доказательства в судебных или административных разбирательствах, если на такое использование не получено согласие соответствующей стороны Протокола.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда по данному делу без изменений.

> Постановление судебной коллегии по административным делам Мангистауского областного суда № 4799-23-00-4а/198 от 15 февраля 2024 года

Вопрос нарушения процедуры отбора проб и образцов, а также остановки транспортного судна

Департамент экономических расследований (“ДЭР ”) предполагая, что отдельные компании под видом мазута вывозят из РК нефть, провел оперативные розыскные мероприятия. ДГД на основании рапорта, полученного от ДЭР, остановил нефтеналивной танкер для отбора проб и образцов мазута. Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что вывозимый нефтепродукт является мазутом. Компания B подала иск о признании неправомерными действий ДГД по отбору проб и остановке транспортного судна.

Выводы суда апелляционной инстанции:

Проводя остановку транспортного судна и отбор проб на основании обращения ДЭР, ДГД нарушил нормы статей 18 и 421 Таможенного кодекса.

ДГД следовало назначить выездную таможенную проверку, вынести предписание и уже в рамках такой проверки назначать экспертизу и проводить другие действия.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе.

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