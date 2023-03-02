На портале "Открытые НПА" размещены для обсуждения проекты нормативных актов, которые могут изменить действующую практику в сфере таможенного оформления и контроля за перемещением товаров из Казахстана в другие государства ЕАЭС.
Изменение ставок таможенных сборов за таможенное декларирование и таможенное сопровождение
Согласно опубликованному проекту постановления Правительства Республики Казахстан "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года №171 "Об утверждении ставок таможенных сборов органами государственных доходов" рассматривается возможность перевода ставок таможенных сборов с фиксированной суммы в месячный расчетный показатель (далее - "МРП").
Дополнительно постановлением предусмотрена детализация случаев взимания ставок таможенных сборов для таможенного оформления в упрощённом порядке. Указанные изменения позволят применять нулевую ставку таможенного сбора по товарам, оформляемым в упрощенном порядке.
После внесенных изменений ставка таможенного сбора за таможенное декларирование составит:
- 6 МРП - для товаров, оформленных с использованием декларации на товары и с использованием перечня;
- 0 МРП - для товаров, оформленных с использованием заявления, декларации на экспресс-грузы, а также товаров ЕАЭС, декларируемых с использованием перечня и размещаемых на территориях СЭЗ.
Новые функции Министерства финансов, связанные с контролем за перемещением товаров
Согласно проекту постановления "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан", существенно расширен перечень функций государственного органа в связи с необходимостью введения контроля за перемещением товаров внутри ЕАЭС.
В частности, после принятия указанного нормативного акта Министерства финансов сможет:
- разрабатывать правила проверки документов и сведений, проведения осмотра или досмотра товаров при их перемещении через государственную границу;
- останавливать транспортные средства в пунктах пропуска через государственную границу для проведения осмотра или досмотра;
- осуществлять контроль за перемещением специфических товаров, перемещаемых через государственную границу.
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