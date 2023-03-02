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На портале "Открытые НПА" размещены для обсуждения проекты нормативных актов, которые могут изменить действующую практику в сфере таможенного оформления и контроля за перемещением товаров из Казахстана в другие государства ЕАЭС.

Изменение ставок таможенных сборов за таможенное декларирование и таможенное сопровождение

Согласно опубликованному проекту постановления Правительства Республики Казахстан "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года №171 "Об утверждении ставок таможенных сборов органами государственных доходов" рассматривается возможность перевода ставок таможенных сборов с фиксированной суммы в месячный расчетный показатель (далее - "МРП").

Дополнительно постановлением предусмотрена детализация случаев взимания ставок таможенных сборов для таможенного оформления в упрощённом порядке. Указанные изменения позволят применять нулевую ставку таможенного сбора по товарам, оформляемым в упрощенном порядке.

После внесенных изменений ставка таможенного сбора за таможенное декларирование составит:

6 МРП - для товаров, оформленных с использованием декларации на товары и с использованием перечня;

0 МРП - для товаров, оформленных с использованием заявления, декларации на экспресс-грузы, а также товаров ЕАЭС, декларируемых с использованием перечня и размещаемых на территориях СЭЗ.

Новые функции Министерства финансов, связанные с контролем за перемещением товаров

Согласно проекту постановления "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан", существенно расширен перечень функций государственного органа в связи с необходимостью введения контроля за перемещением товаров внутри ЕАЭС.

В частности, после принятия указанного нормативного акта Министерства финансов сможет:

разрабатывать правила проверки документов и сведений, проведения осмотра или досмотра товаров при их перемещении через государственную границу;

останавливать транспортные средства в пунктах пропуска через государственную границу для проведения осмотра или досмотра;

осуществлять контроль за перемещением специфических товаров, перемещаемых через государственную границу.

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