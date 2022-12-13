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Команду GRATA International в споре с таможенным органом поддержала Коллегия Евразийского экономического союза. Опубликованное решение коллегии ЕЭК по классификации товара поставило точку в этом вопросе

Спор возник относительно классификации товара «аппарат для мойки под давлением». Таможенный орган определил классификацию ввезенного аппарата для мойки под давлением по коду ТН ВЭД 8509 80 000 0 как «машины электромеханические бытовые со встроенным двигателем; приборы прочие», что влекло для нашего клиента обязанность по уплате таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости ввозимого товара. В качестве доводов в обоснование классификации товара, таможенный орган привел заключение таможенной экспертизыи возможность включения в состав бытовых машин любые электроприборы, массой не более 20 килограмм.

Мы же в свою очередь считали, что правильной классификацией товара будет код ТН ВЭД 8424 30 080 0 «устройства для мойки водой со встроенным двигателем; прочие» с таможенной пошлиной – 0%.

Наша позиция основывалась на соблюдении условий построения самой системы классификации, где определяющим фактором является главный признак товара, в соответствии с которым товар можно отнести к той или иной группе товарной номенклатуры. Определяющим признаком ввезенного аппарата является его функциональное назначение, а именно мойка (отчистка) поверхностей путем подачи воды под давлением. Вес аппарата не говорит о возможности его применения тольков быту, область применения аппарата определяется его производительностью, то есть зависит от таких показателей как давление и потребление (расход) воды.

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