По информации, опубликованной на сайте Центра развития цифровой экономики (дочерняя компания АО «Казахтелеком», являющегося единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров на территории Республики Казахстан), с 1 февраля 2022 года вступила в действие временная схема взаимного признания кодов маркировки между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (далее – «Временная схема»).
Временная схема позволит казахстанским импортерам обуви российского производства закупать продукцию, промаркированную в Российской Федерации, и при этом не маркировать ее повторно перед ввозом в Республику Казахстан. Точно так же, временная схема будет действовать и на обувь, промаркированную в Республике Казахстан, поставляемую в Российскую Федерацию.
«Для удобства рынка сторонами достигнуто соглашение о временной схеме признания кодов маркировки между РК и РФ, операторы маркировки постоянно проводят работу по налаживанию обмена данных. Полная инструкция размещена на сайте markirovka.kz.»
Как сообщалось нами в предыдущей публикации ( см. по ссылке), с апреля 2022 года Республика Казахстан, Российская Федерация и Республика Беларусь планируют достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров.
Процесс маркировки товаров средствами идентификации стал неотъемлемой частью повседневной жизни товарного рынка. Практика показывает, что важно вовремя применять и понимать механизмы его регулирования для минимизации возможных рисков.
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