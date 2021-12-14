На сайте Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщается о том, что:
«До конца этого года (2021) будет реализована возможность признания российских кодов маркировки обуви на территории Казахстана. С апреля 2022 года планируется достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров Казахстана, России и Беларуси.»
На данном этапе идет проработка основных технологических решений на уровне операторов маркировки трех стран. Взаимодействие сторон осуществляется посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС. В данным момент ведется работа по настройке процесса обмена данных через эту систему.
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