ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

С 22 по 23 апреля 2021 года прошло заседание Совета ЕЭК на котором были приняты решения, касающиеся вопросов маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации (далее – «Решения»):

Решение №41 «О единых механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе»;

Решение №42 «О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год»;

Решение №43 «О введении маркировки алкогольной продукции средствами идентификации»;

Решение №44 «О введении маркировки табачной (никотинсодержащей) продукции средствами идентификации».

По итогам заседания Совет ЕЭК согласовал следующие положения:

определил перечни никотинсодержащей и алкогольной продукции, в отношении которых признано нецелесообразным введение маркировки средствами идентификации в рамках ЕАЭС;

установил сроки применения единых способов криптографической защиты с 1 января 2023 года.

19 мая 2021 года Решения были опубликованы на сайте ЕАЭС.

Более подробно о каждом Решении см. в подготовленном нами обзоре.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.