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القرار رقم 38 لسنة 2021

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك المصرية "ACI" الذي تتضمن عددا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها.

وقد حرصت الوزارة على التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية الجديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها فنص القرار على التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل 2021، على أن يبدأ التنفيذ الإلزامي أول يوليو 2021

ويهدف القرار الي حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر عن طريق رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر وتبسيط وتسهيل الإجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة والاستثمار في مصر

وتتمثل اهم الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق للشحنات في الاتي:

ان يقوم المستورد او صاحب البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بإتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة الي مصلحة الجمارك من خلال انشاء حساب على البوابة الالكترونية لمنظومة (نافذة واحدة) واستخدام التوقيع الالكتروني في ادراج البيانات

من بلد التصدير بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة الي مصلحة الجمارك من خلال انشاء حساب على البوابة الالكترونية لمنظومة (نافذة واحدة) واستخدام التوقيع الالكتروني في ادراج البيانات بعد تحقق المنظومة من صلاحية استيراد الصنف تتولي مصلحة الجمارك بالرد علي مقدم البيانات اما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة ( ACID ) او بالرفض مع توضيح السبب

من صلاحية استيراد الصنف تتولي مصلحة الجمارك اما بالقبول وإصدار او بالرفض مع توضيح السبب يجوز تعديل بيانات الشحنة بعد اصدار رقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) فيما عدا بيانات طرفي التعامل التجاري (المستورد – المورد)

في النهاية، يعتبر القرار تطور تشريعي غير مسبوق فهو يمثل استمراراً لمسيرة الإصلاح الضريبي والجمركي بعد اصدار قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 كما انه يساعد أيضا على تهيئة مناخ الاستثمار حيث ان اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من شأنه تقليل زمن الافراج عن البضاعة ومن ثم تخفيض التكلفة التي يتحملها المستورد مقابل التخزين كما يؤدي هذا الإصلاح التشريعي بطريقة غير مباشرة الي توسع مصر في الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاستغناء عن المستندات الورقية.

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