介绍

东南亚国家联盟（ASEAN）是一个由10个国家组成的多元化地区，每个国家都有自己的国家法律和法律体系来管理知识产权（IP），包括商业秘密。世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）在 "未披露信息" 条款下为保护商业秘密提供了基础。《与贸易有关的知识产权协定》的规定相对有限，因此许多国家的法律走得更远。

了解商业秘密

商业秘密被定义为提供竞争优势并保密的商业信息。它有三个关键要素：

不为公众所知：信息不得为公众或竞争对手所知或不易获取。 经济价值：它必须提供经济利益，如成本优势，更高的产品质量，或其他竞争利益。 合理保密措施：企业必须采取积极措施保持信息的机密性，包括使用保密协议（NDA）和保护信息。

商业秘密是知识产权的一种形式。然而，它们与其他形式的知识产权有着不同的特点。它们没有注册，在一些国家，它们作为知识产权的地位不是很清楚。商业秘密经常用于技术领域，但它们与专利有很大不同。专利是政府在一定期限内授予发明的权利，而商业秘密则是自动受到保护的，只要采取了合理的措施来保密。完全基于商业秘密来吸引投资者和建立企业是可能的。很多公司以商业秘密为核心知识产权进行IPO。

商业秘密详情

世界知识产权组织（WIPO）对这一定义进行了扩展，举例说明了提供竞争优势的各种机密商业信息，如销售方法、消费者档案、广告计划、供应商名单、制造流程、财务信息等。

谁使用商业秘密

商业秘密对很多企业都很有价值，从科技公司和制造商到销售和分销公司、特许经营公司、设计师和初创公司。初创公司往往忽视了它们的重要性——至关重要的是，企业家和风险资本投资者认为它们是一种免费的额外知识产权资产。中小企业也可以以同样的方式受益。从抖音到Facebook，世界上许多科技公司使用的算法以及用户数据都是核心商业秘密。这与品牌本身一起构成了这些公司价值数十亿美元的大部分IP价值。

法律制度和规则

知识产权规则是地域性的，这意味着保护是在逐个国家的基础上授予的。世贸组织与贸易有关的知识产权规则和其他适用于东南亚的条约，如区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CTPPP），都有知识产权章节，为保护商业秘密提供了框架。英美法系侧重于"机密信息" ，而大陆法系则将商业秘密视为知识产权的一种形式，需要更积极的保护。

特定国家的法律

每个东盟国家都有自己的商业秘密规则：

印度尼西亚 ：2000年第30号商业秘密法

：2000年第30号商业秘密法 新加坡 ：英美法系保密（保密法）

：英美法系保密（保密法） 马来西亚 ：英美法系中违反保密信息和/或合同的侵权行为

：英美法系中违反保密信息和/或合同的侵权行为 泰国 ：商业秘密法E. 2545

：商业秘密法E. 2545 越南 ：越南知识产权法

：越南知识产权法 文莱达鲁萨兰国 ：没有具体的规定，但可以适用共同的信任法

：没有具体的规定，但可以适用共同的信任法 柬埔寨 ：对商业秘密没有具体规定

：对商业秘密没有具体规定 老挝 ：2017年11月15日第38/NA号老挝知识产权法

：2017年11月15日第38/NA号老挝知识产权法 缅甸 ：对商业秘密还没有具体的规定

：对商业秘密还没有具体的规定 菲律宾：知识产权法典-第8293号共和国法

并非所有国家都是世贸组织成员，但RCEP知识产权规则现在适用于整个地区。目前尚不清楚哪些东盟成员国打算修改其法律。

知识产权和商业秘密层次结构

在技术领域，专利、设计或版权可以被视为技术知识产权，因为它们可以用来保护各种技术。科技公司需要为这三个方面做好计划。可注册和不可注册的知识产权是有区别的。在今天的经济中，企业的大部分价值可能存在于商业秘密和版权等未注册的权利中。另一个区别是专有技术和商业秘密。两者都保护信息，但保密程度不同。技术诀窍在东南亚没有得到明确的保护。合同有时会提到它，版权可以用来记录它。各类无形资产的价值与日俱增，并在整个地区快速增长。

在21世纪的数字领域（东盟的优先领域），传统注册的知识产权和未注册的知识产权以及无形资产的重要性可能会发生颠倒。数据、算法和商业信息往往是这一领域最重要的资产，尤其是在专利不保护商业模式的亚洲。

数据既有正面保护，也有负面保护。数据可以作为商业秘密受到保护，并且由于数据隐私规则受到单独的法律制度的约束。

保护商业秘密

商业秘密保护涉及三个关键技术：

物理：在业务中使用锁、安全警卫、保密协议、访问规则和"需要知道"方法。 技术方面：实施设备限制、密码规则、加密和网络安全措施。 法律方面：为所有业务伙伴起草带有保密协议和保密条款的合同。

这个过程需要律师、人力资源、IT、管理和安全以及外部顾问之间的内部协作。

管理商业秘密

商业秘密的管理在定义、审计和获取商业秘密方面提出了挑战。商业秘密数据库是存在的，但是依赖第三方甚至捕获文档和添加到数据库中存在风险。商业秘密管理和IT风险的跨境性质，包括无意披露、员工盗窃、竞争对手盗窃、网络攻击和工业间谍活动，必须谨慎管理。

企业需要就如何获取、保护和管理商业秘密制定明确的战略。没有简单的方法可以做到这一点，也不存在最佳实践。这在一定程度上与大型现代企业的商业秘密数量有关，但也与如何安全地记录和获取商业秘密的物理挑战有关。

执法

最常见的执法情况包括离职的员工和董事，他们创办了自己的竞争企业，甚至加入了竞争对手。网络盗窃和工业间谍活动也令人担忧。商业秘密盗窃执法在东南亚国家并不协调。在大陆法系国家，这可能是一种刑事犯罪，尽管通常需要向警方投诉才能启动。在英美法系国家，这通常只是民事错误，因此要求商业秘密所有人提起民事诉讼。案件往往很复杂，因此即使在大陆法系国家，它们也可能更适合民事法院，因为警方往往只能处理（或只能处理涉及使用公共资源的）明确的商业秘密盗窃案件。事实上，其中许多是更为复杂的商业纠纷。

案例研究

以下几个案例说明了东南亚地区对商业秘密的执法和保护情况：

越南：一家美国公司解雇了一名违反保密规定的员工，胡志明市人民法院维持了这一判决。 新加坡：一家薪资和人力资源服务公司起诉前雇员涉嫌滥用机密信息，因缺乏证据而失败。 马来西亚：一名经理被发现违反雇佣条款，滥用公司机密资料，高等法院裁定忠诚的义务超出雇佣期限。

结论与提示

商业秘密保护不仅是一个法律问题，也是一个商业问题。它需要管理层做出承诺，并将其集成到业务流程中。人力资源和信息技术等部门发挥着至关重要的作用，法律援助在建立流程方面至关重要。合同，特别是保密协议和保密条款是必不可少的，在商业秘密丧失无法治愈的情况下，预防总是比解决要好。

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