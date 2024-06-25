缅甸发布商标公告，商标异议期即将启动！

缅甸新商标制度的实施近日取得重大进展，第一期线上商标公告已于 5 月 1 日正式发布。此前，缅甸已于 2 月份发布第一批商标审查意见通知书。

商标公告发布后，第三方可在随后的 60 天异议期内对商标注册申请人依据新法要求注册的商标提出异议。商标公告每月发布一期。由于目前登记处积压了数以千计的新申请，前几期商标公告估计会很长（第一期页数多达 450 余页）。

60 天异议期的设置，旨在让所有人（包括异议申请人）均有足够长的时间获悉已公告的商标，并在必要时提出异议申请。根据商标法的规定，任何人均可基于绝对理由提出异议申请。至于基于相对理由的异议申请，则只有能够证明自身对被异议商标享有权益的利益相关者可以提出此类申请。前述权益具体如何确定，将由有关部门今后在各项决定中细化明确。

如果利益相关者未能在此期限内提出异议申请，则可以在相关商标注册后提出无效宣告申请。提出无效宣告申请的期限为商标注册之日起 5 年，但恶意注册的商标不在此限。

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