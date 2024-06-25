阿联酋是一个联邦制国家，由七个酋长国组成，除联邦层面的海关部门外，每个酋长国都有自己的海关部门及地方法规。

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我们就如何与边境口岸和港口的海关官员开展最佳合作提供建议。

权利人是否可以向海关备案商标和品牌相关的知识产权信息？如果可以，如何备案？

阿联酋是一个联邦制国家，由七个酋长国组成，除联邦层面的海关部门外，每个酋长国都有自己的海关部门及地方法规。这意味着在一个国家内共有八个海关部门。虽然看起来数量不少，但这些机构之间，特别是在联邦层面，存在良好的合作与协调机制。

在地方层面，有五个酋长国实施了海关备案系统，分别是：阿布扎比、阿治曼、迪拜、哈伊马角和沙迦。迪拜海关率先引入海关备案系统，其他酋长国紧随其后。迪拜海关于 2005 年成立了知识产权部门，为品牌所有者提供了在阿联酋经济部注册后备案其商标的机会。

在所有酋长国备案商标需要：

商标注册证副本；

经正式认证和翻译的授权书副本（仅在品牌所有者授权当地法律代表提交备案的情况下才需要）；以及

申请书

建议提交能展示真品的电子文档，如提供足够信息说明，协助海关识别和区分假冒货品。

海关商标备案在已备案商标的整个保护期限内有效，并可连续续展。

版权登记是否也可以在海关备案？

不可以，只有商标才能在海关备案。

品牌权利人是否可以向海关官员发送产品信息说明或任何其他材料，以帮助他们识别正品？

是的，主管部门强烈建议并欢迎这样做。只要内容翔实、直观和详细，可以采用任何形式。这些材料最好包含产品的识别特征以及有关特定阿联酋国家的信息，例如已知晓的运输方式、路线和主体。品牌权利人还可以为海关官员组织和提供培训研讨会，以提高他们辨别真伪产品的能力以及对特定产品问题的了解。由于海关官员的轮换非常频繁，我们建议品牌所有者与海关在识别培训和知识产权法律实践方面进行定期合作。

如果海关官员发现潜在的假冒商品，没收或进一步调查的常规流程是什么？

一旦品牌权利人在海关备案了注册商标，海关就可以依职权实施边境系统。在风险识别系统的帮助下，海关可以自行决定对装运货物进行调查，以确保商品与申报信息相符，并识别可疑的假冒商品。

一旦发现可疑商品，海关将扣押该商品，并向海关备案申请中登记的主体发出通知。

随后，权利人（或其当地法定代表人）应当与海关合作，以获取有关被扣押产品的更多信息，并决定是否对货物所有人提出正式控告。如果权利人在规定期限内没有进行沟通，除非发现其他与知识产权无关的侵权行为，否则海关可能会放行被扣押的货物。

对于权利人来说，无论他们是否打算对获悉的扣押物品采取法律行动，与海关保持良好的关系至关重要。建议权利人及时告知海关扣押的商品是否为假冒商品，以便于有效处理商标侵权案件。

当发现可疑产品或假冒商品时，通常如何联系权利人？

如前所述，海关将通过现有途径与记录在册的注册联系人取得联系，标记并发送扣押通知。权利人应迅速与海关进行沟通，以获得必要的信息，从而做出有关扣押的决定。在处理海关扣押通知时，沟通的响应速度和效率至关重要。

在处理与海关相关的知识产权执法问题时，品牌所有者应该注意哪些时效性因素？

回复通知的截止日期为：

阿治曼、迪拜、哈伊马角和沙迦为三个工作日；

阿布扎比为八个工作日。

如果需要延长时间，海关有时会表示理解并给与弹性。在这种情况下，海关有权对具体情况进行评估，并有可能延长最后期限。

海关备案的成本如何？

在海关备案商标的官方费用为 200 迪拉姆（约合 55 美元）。在收到海关通知后向海关提出控告的费用因酋长国而异，但通常费用约为 2,050 迪拉姆（约合 562 美元）。

阿联酋的多数海关部门都与回收公司合作来销毁被扣押的商品。不过，品牌所有者需要承担销毁费用，具体费用取决于扣押产品的类型和数量。

品牌所有者可以采用哪些积极策略来加强与海关官员的合作关系？

海关部门和品牌所有者之间的合作对于高效实现海关备案和打击假冒至关重要。这种合作可以采取多种形式，包括：

每年为海关人员至少举办一次培训研讨会；

定期访问主要海关并开展培训；

如果受邀，参加海关组织安排的活动；

确保提交给海关的文件简明扼要且完全准确；

及时回应海关通知，以此建立信任、获得支持并促进进一步通知；

积极和海关开展讨论，并就强化海关的作用以及简化程序等方面提出建议；

倡导在尚未建立海关备案制度的地方引入海关备案制度；以及

强调海关官员在打击假冒产品方面的关键作用，并通过迅速处理他们的询问来促进与他们之间的合作。

品牌所有者应重视海关对于小件寄售的通知，递送，而不是出于成本考虑对小件寄售的物品怠于处理。后者可能会导致海关因权利人不积极响应而不再发送通知。权利人越表现出对侵权零容忍，海关对权利人的尊重和支持程度越高。

本文于2024年2月首次在《世界商标评论》发表。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.