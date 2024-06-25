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Today, Edmund Jason Baranda, managing partner at Baranda and Associates, a member of the Rouse Network, provides advice on how to collaborate effectively with customs officials at border points and ports in the Philippines. Below, we explore the frontline of brand protection in the country, providing a guide on how to most successfully monitor for - and enforce against - counterfeit and grey market goods.

近日，罗思国际全球战略合作伙伴Baranda and Associates合伙人Edmund Baranda就如何与菲律宾海关有效合作保护知识产权提供了建议。我们在下文中将探讨该国品牌保护的前沿问题，就如何最有效地监控和打击假冒和水货商品提供指南。

权利人是否可以向海关备案商标和其他相关的知识产权信息？如果可以，如何备案？

是的，权利人可以向菲律宾海关局（BOC）备案各项知识产权权利，包括商标和外观设计，以帮助官员执行禁令禁止进口侵权商品。第6/2002号海关管辖令为处理和处置侵权商品提供了行政指导。菲律宾海关局还设立了一个专门的部门来执行知识产权的边境保护。目前，海关情报和调查处辖下的知识产权科（IPRD）负责处理海关备案事宜。

权利人可以通过以下方式备案其知识产权：

向海关知识产权科提交规定的申请表和必要文件；以及

支付备案费。

海关知识产权科随后将发布一份海关备忘录通告，说明注册产品的备案和描述，该通告将传达给海关官员和海关行政长官，并下发给一线评估官员，指示他们进行相应监管。

备案和所涵盖的产品自备案之日起两年有效，此后每两年可续展一次。在两年期满前提交或更新上述文件即可完成续展。

版权注册是否也可以向海关登记？

是的，除了商标注册，权利人还可以向海关备案版权和其他知识产权（如专利和外观设计）。

根据6/2002号海关管辖令第ll（A）条，违禁物品包括：

对版权作品（无论发表与否）构成盗版的复制品或近似品；和

未经专利权人或其正式授权代理人的授权或同意，对根据菲律宾《知识产权法》正式获得专利的任何机器、物品、产品或物质构成实质性模仿的。



如果知识产权尚未在菲律宾注册，权利人可以提交由法院或其他主管部门声明或认可权利人知识产权主张的决定或决议，提交三份认证的副本即可。

品牌所有者是否可以向海关官员发送产品信息指南或任何其他材料，以帮助他们识别正品？

是的，有关知识产权的产品信息应提交给海关知识产权科。权利人最好还能向海关提交样品，以协助海关官员对侵权商品实施边境管控。

菲律宾海关备案的文件要求如下：

致海关局局长和海关知识产权科负责人的备案意向书；

填写海关局提供的表格，提供基本信息以及产品、进口商、供应商、经纪人、经销商和仓库等信息；

知识产权所有权确认声明；

签署权利人或其授权代表已阅读并理解《知识产权法》和6/2002号海关管辖令的证明书；

对拟备案的知识产权所涵盖的产品的充分描述及样品；和

菲律宾知识产权局（IPOPHL）颁发的注册证书认证副本（三份）。

如果知识产权未在菲律宾知识产权局注册，则可提交法院或其他主管部门声明或认可知识产权主张的决定或决议，提供三份经认证的副本即可。

对于未在菲律宾知识产权局注册的版权及其相关权利，可提交由权利人或其授权代表签署的声明书，声明在声明书中记载的时间：

作品存在版权登记；和

权利人是作品所有人。

在海关局提供的表格里应列明：

进口商名称、地址和代表姓名；

供应商名称和地址；

经纪人名称、地址和代表姓名（如有）；

经销商名称、地址和代表姓名（如有）；

仓库名称、地址和代表姓名（如有）；和

产品的价格范围

对于外国权利人，还需要一份对其授权代表签发的授权书，该授权书需经公证和海牙认证。

在海关官员发现疑似假冒商品的情况下，没收或进一步调查的流程是什么？

菲律宾海关边境管控措施的实施顺序如下：

知识产权备案或提出签发暂扣令警告的请求；

向权利人发出商品检查通知；

商品检查和鉴定申请；

签发扣押令;

听证；

发布没收裁定或命令；和

对已没收侵权商品的处置和裁决

对于已在海关备案的权利，如果在检查过程中发现侵权商品，海关知识产权科会通知权利人。海关知识产权科随后将要求权利人或其代表出具鉴定，证明经检查，商品为侵权商品。检查官员随后将向海关行政长官提交调查结果。

如果知识产权没有在海关知识产权科备案，权利人可以在提交上文提及的司法文件后，申请就任何涉嫌含有侵权商品的进口发出暂扣令警告。在这种情况下，海关将在权利人（或其授权代理人）收到暂扣令警告通知后24小时内通知对货品进行检查的时间和地点，在权利人(或其授权代理人)在场的情况下，对商品进行检查。如果权利人或其代理人不能参加检查，检查仍将继续进行，检查官员将给出调查结果和建议。

在以上两种情况下，如果有初步证据表明需要对商品进行扣押程序，案件将提交给海关行政长官，由海关行政长官签发对商品的扣押和查封令。

一旦商品被扣押，海关行政长官将在扣押之日起五个工作日内，向被扣押物品的申请人、进口商或所有人（或他们的代理人）发出书面扣押通知。如果无法查明所有人，通知将被张贴在被扣押地区的海关署，并于五天后生效，海关署长官还可酌情决定在报纸上发布通知。

在完成通知程序后，海关行政长官将对案件安排听证，并在首次听证后的 20 个工作日内做出决定。如果扣押的商品是侵权物品，海关行政长官将发布最终裁定和没收令，裁判对侵权商品进行没收和销毁。

权利人可以要求提供最终证明和裁定报告的副本，其中详细说明侵权商品的销毁情况。

当发现可疑或假冒商品时，通常会如何联系品牌权利人？

海关知识产权科通常通过在注册或续展期间提交的信息表中提供的联系方式联系权利人或其授权代表。

在处理与海关相关的知识产权执法问题时，品牌所有者是否应该注意任何时效性因素？

权利人应及时提供鉴定，证明扣押的商品是假冒物品或侵权货品，这一点很重要，因为海关如果没有收到权利人的确认，可能会放行涉嫌侵权的商品。

海关备案知识产权的成本是多少？如何有效管理这些成本？

官方备案费根据商标注册中列出的商品数量计算，每件物品或产品约45美元，10件或10件以上的商标注册最高收费为450美元。

您能否提供跨国公司和海关部门之间合作并取得实际成果的成功案例？

海关定期查扣进口假冒产品。据菲律宾知识产权局和《马尼拉公报》报道，缴获的物品包括阿迪达斯、勃肯、古驰、H&M、路易威登、耐克、斯凯奇、苏博瑞和汤丽柏琦等品牌的商品。

耐克的亚太品牌保护团队 确认，菲律宾海关在2023年扣押了价值560亿比索（2770万美元）的假耐克鞋。

然而，大多数假货是在在内陆的仓库被查扣的，而不是在边境或海关关口。这说明一些侵权商品没有在海关被查扣，流通到了市场上。因此，权利人一直呼吁海关进行更多的边境缉查，因为这是阻止假冒伪劣产品流入本国市场的更有效方法。

品牌所有者可以采取哪些积极主动的策略来加强与海关官员的合作关系，并提高他们在假冒商品进入/退出市场之前拦截假冒商品的机会？

除了维护其备案外，品牌权利人还可以考虑为海关官员举办真假识别和品牌熟悉度的培训。这些培训课程可以帮助海关官员轻松辨别仿品和正品。

海关知识产权科依靠品牌权利人提供的情报来帮助查获假冒产品，对输入的货品进行有效的筛查和检查。如果权利人能提供运输和进口等细节信息，海关官员拦截违禁品的成功率会大大提高。

本文于2024 年2月首次发表于《世界商标评论》。

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