印度尼西亚与韩国之间的新专利审查高速公路计划

印度尼西亚专利局同韩国知识产权局（KIPO）签署了一份《谅解备忘录》，正式确立了两国之间的专利合作关系。该协议自2023年9月起生效，促成了专利审查高速公路（PPH）计划的实施，该计划现在可以通过在线提交进行申请。

PPH计划为申请人提供了巨大便利，其主要优势之一便是可以在印度尼西亚快速进行专利审查。目前，需要从申请日起大约需要两年时间才能获得实质审查结果。然而，PPH计划大大减少了所需时间，将其缩短为从PPH申请之日起六个月。这种加速为申请人节省了大量时间。

修改后的专利费

专利局目前正在制定一项新的政府条例草案，涉及法律与人权部内部非税国家收入的费用和关税。拟议的修改包括修改某些专利相关的官方费用，包括递交申请、实质审查请求、授权后的复议请求和提前公布请求的费用。此外，草案还引入了新的官方费用，特别是被视为撤回的专利申请的恢复请求费用，既适用于形式审查又适用于实质审查阶段。该条例预计将于明年初发布，旨在解决和修改现有的专利收费结构。

工业品外观设计法案变更

《印度尼西亚工业品外观设计法案》最初预计于2023年完成，但现已改期至2024年。外观设计办公室的最新消息概述了如下几个关键性变更：

定义扩展：新颖性的定义被扩展到不仅保护"不相同"而且保护"不相似"的外观设计。

双重保护：介绍了两种类型的保护。短周期的外观设计（如纺织产品）可在无需实质审查的情况下，自首次公告之日起获得三年保护期的注册。较长周期的外观设计需经过实质审查，最初的保护期为五年，每五年续展一次，可续展两次。

排除的外观设计：缺乏美感、仅起技术效果作用的外观设计、民俗、违反法律、公共秩序或恶意申请的外观设计，不受保护。

专利权人责任：专利权人不得允许销售侵权商品，包括在市场上销售。

政府使用：政府可以将工业品外观设计用于国防和安全，但需通知权利持有人并对其进行补偿。

国际申请：承认《海牙协定》（1999年日内瓦文本），允许外观设计的国际注册申请。

外观设计复议委员会：与专利复议委员会类似，该委员会允许对被驳回的申请提出复议申请、提出更正请求，也允许既得利益第三方提出撤销。

受托担保：工业品外观设计权可以作为受托担保的对象，但须遵循法律规定。

总之，如果该法案获得通过，申请人将可以选择对短周期产品进行工业品外观设计注册而无需审查，或者将较长周期产品的保护期延长至15年。申请人还可以对驳回提出复议申请、请求更正、并对其他的注册外观设计提起撤销之诉，相比在商业法院的诉讼，这是一种更具成本效益的替代方案。

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