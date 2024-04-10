2023年11月14日，柬埔寨发表了两项新的声明，分别是关于官方费用表和滞纳金的第836号和第837号声明。我们对这两项新声明中的三项主要变化总结如下：

i.缩短专利局发布专利申请受理通知书的期限——比之前缩短3至5天（从10-15天缩短至7-10天）

ii.现行官方费用的变更：

说明 先前的官方费用 （货币单位： KHR） 2023年官方费用 （货币单位： KHR） 专利、实用新型和外观设计的名称、地址、代理人等的变更登记 80,000 40,000 专利、实用新型和外观设计的6个月宽限期结束后延迟支付年费 该年度每月额外增加2% 每逾期一天支付500瑞尔 诉讼和争议解决 根据不同工业产权类型收取20万或80万 所有类型的工业产权均收取20万



iii.新增费用：

专利/实用新型/工业品外观设计/集成电路的有效期恢复：100,000瑞尔；

优先权文件认证：300,000瑞尔；

植物品种的申请和维持的官方费用。

Contributions by Ratana Soy

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.