2023年11月14日，柬埔寨发表了两项新的声明，分别是关于官方费用表和滞纳金的第836号和第837号声明。我们对这两项新声明中的三项主要变化总结如下：
i.缩短专利局发布专利申请受理通知书的期限——比之前缩短3至5天（从10-15天缩短至7-10天）
ii.现行官方费用的变更：
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说明
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先前的官方费用
（货币单位： KHR）
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2023年官方费用
（货币单位： KHR）
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专利、实用新型和外观设计的名称、地址、代理人等的变更登记
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80,000
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40,000
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专利、实用新型和外观设计的6个月宽限期结束后延迟支付年费
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该年度每月额外增加2%
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每逾期一天支付500瑞尔
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诉讼和争议解决
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根据不同工业产权类型收取20万或80万
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所有类型的工业产权均收取20万
iii.新增费用：
- 专利/实用新型/工业品外观设计/集成电路的有效期恢复：100,000瑞尔；
- 优先权文件认证：300,000瑞尔；
- 植物品种的申请和维持的官方费用。
Contributions by Ratana Soy
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