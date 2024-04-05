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阿联酋部长内阁发布了2023年第（112）号内阁决议，重点关注经济部提供的服务，特别是专利、工业品外观设计和实用新型方面的服务。修订后各项服务的收费结构均受到影响，包括年费、公告、转让、补正、申请恢复等服务收费。该决议定于2024年1月15日生效。

这些费用调整的主要亮点包括：

基于权利要求类别的实质审查：

一项重大变更涉及根据权利要求数量调整实质审查费用。新的分类由三类（1-10项权利要求、11-30项权利要求和31-50项权利要求）组成，简化了审查过程，每个申请的权利要求上限为50项。

基于申请人身份的费用：

现在将根据申请人的身份对费用进行分类，将其分为四类：自然人、公司、学术机构和中小企业。

年度维持费的引入：

值得注意的是，此次新增了一项年度维持费，在专利的20年保护期内，每五年需增加一次年度维持费。

新服务的引入：

针对新服务的费用进行了调整，如快速审查、小错误补正（而不是发布新的审查报告）、授权后补正和授权后复审。这些变化旨在提高专利审查过程的灵活性和效率。

恢复失效申请的时间限制：

失效的专利申请现在可以自失效之日起九个月内恢复或重新生效，但须支付规定的费用。

延迟支付费用的月滞纳金：

延迟支付工业产权服务的费用将被收取月滞纳金，这是一项新的措施。滞纳金的上限为10个月，这为及时履约提供了一个基本框架。

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