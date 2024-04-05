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《专利法》修正案草案的最新进展：

经《专利法》（第2号）B.E 2535和《专利法》（第3号）B.E.2542修订的《泰国专利法》B.E.2522目前正在修订中。这些修订的目的是加快申请程序并使其符合国际标准。此外，这些修订旨在为泰国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》做准备。

修订工作的进展情况是，泰国知识产权局（DIP）已将修正案草案提交国会办公厅审查。指定的委员会正在深入研究细节。知识产权部法律事务办公厅预计，审议工作将于2024年完成。

如果一切按计划进行，将可能会征求公众意见。如此，在向内阁提交最终决定之前，利益相关方将有机会表达意见。

泰国专利和外观设计审查员人数的最新情况

专利申请过程中的一个常见问题是审查的延迟。尽管泰国已努力通过雇佣更多的审查员来解决这一问题，但目前的审查员人数仍然不足，特别是考虑到泰国每年的专利申请数量约为8000件。以下列出了各领域现有的专利审查员人数。

领域 审查员人数 专利 工程 13 化学工程 9 物理 12 化工 14 石油化工 12 制药 12 食品科学 6 生物技术 10 实用新型（工程） 13 实用新型（化工） 12 外观设计 通用 8 技术 8 服装 6 异议 1



专利和外观设计电子证书

2021年4月19日当日或之后支付授权费的申请可以获得专利和外观设计的电子证书。

电子证书在单页封面上写明专利的基本信息，包括专利号、专利权人姓名、申请详情、发明人、名称、授权日期和有效期。并提供参考号和二维码，便于查阅完整的专利说明书。

电子证书可以使用参考号在知识产权部的网站https://verify.ipthailand.go.th上验证，也可以在https://search.ipthailand.go.th/上搜索专利的详细信息。

电子证书通常在支付授权费后的1-2个月内颁发。如果纸质原件丢失或损坏，请遵循简单的步骤操作：向当地警察局报失并提交申请表，或者将损坏的专利证书与表格一起提交。虽然纸质原件对于诉讼仍然至关重要，但电子证书在专利到期前也是有效的权利证明。

电子证书提供了一种方便用户的、高效且安全的知识产权管理方法。

外观设计名称导航

泰国专利局将外观设计申请的名称作为产品外观设计分类和分配洛迦诺分类号的关键要素。根据现行的外观设计专利申请审查手册，外观设计名称必须写明产品，而不涉及优点、性能或商号等细节。专利局最近提出的异议揭示了审查过程中的一项发展。目前，申请人在提出与在线数据库中已有名称不同的新外观设计名称时面临着极大限制。当申请人试图用名称来反映其各种应用（例如形状像瓶子的产品）从而定义其外观设计时，可能会出现这种异议。在这种情况下， “容器”一词不允许被用于外观设计的名称，审查员提出审查意见，要求申请人将外观设计名称从“容器”修改为“瓶”。

在最近的一个案例中，审查员以没有任何具有相同名称的已公告外观设计为由，驳回使用“锚土”作为外观设计名称。审查员坚持将外观设计名称修改为“结构部件” 。

对于这一新发展，应当慎重考虑。试想，由于修改后的名称包含了更多的意图，可能会面临侵权问题。 通过调整名称，可以细化范围， 保护设计的核心元素，同时避免与现有设计的潜在冲突

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