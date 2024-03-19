2017年，泰国提交了加入《马德里议定书》的文书，成为马德里体系的成员，并希望这将有助于简化国际商标注册程序。然而，这一历程比预期的要复杂得多。我们在本文探讨了自该制度实施以来所观察到的主要挑战。

缓慢的审查

与国内申请8-10个月的标准审查期不同，在泰国 "国际注册"面临着长达18个月的等待期才可能收到初步临时驳回。这导致整个注册流程时间的进一步延长，即"国际注册"最终获得注册的时间超过2年，远远超过国内申请的标准时间。

商品描述驳回的挑战

商品描述驳回是一个重要障碍，经常影响到"国际注册"。出现这些驳回的原因包括：商标局翻译有误；由于时限延长导致的不全面的初步驳回；以及用双语进行的审查更为严格。

重新审查的延迟

对商品描述的后续驳回延长了注册延误时间，导致"国际注册"通常需要超过2年才能重新审查。造成这种延误的原因是缺乏优先审查新的"国际注册"申请的审查人员，而对国内申请的重新审查则更为迅速。

技术问题

技术问题使这一过程进一步复杂化。由于商标局在向世界知识产权组织更新"国际注册"修改后的商品描述方面充满着困难和挑战，因此修改商品描述后的"国际注册"仍然难以获得核准声明书。此外，在将"国际注册"转化为国内申请方面也面临技术限制，这与更顺畅的国内申请程序形成了鲜明对比。

结论

虽然《马德里议定书》旨在简化泰国的国际商标注册程序，但在实施过程中发现了一些复杂问题，需要进一步理解和进行潜在的改革，以更好地实现议定书的效率和统一性目标。 如果泰国是一个需要迅速执法保护的关键市场，那么企业应审慎权衡通过《马德里议定书》提出"国际注册"申请与提出泰国国内申请的利弊。

中文校对：张波，高级商标代理人，罗思国际

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