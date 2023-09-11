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区域内的商标实践与合作方面取得重大进展

卡塔尔已成为第五个实施海合会《商标法》（“《GCC商标法》”）的海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国。这标志着该国在商标实践与合作方面取得了重大进展。2023年7月9日，《卡塔尔官方公报》公布了《2023年第56号部级法令》（及实施细则）。该法令旨在简化卡塔尔的商标注册保护和维护程序，将于2023年8月10日正式生效。鉴于法令生效后费用将会大幅上涨，相关方目前最好尽可能支付所有未付的官方费用。

经过海合会所有成员国（科威特、巴林、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国）的多年谈判，《GCC商标法》终于于2013年发布。但是，该法仅在已宣布并在国家层面上公布该法（及国家实施细则）的国家生效。阿联酋是目前唯一不适用该法的GCC国家。而且，由于新的阿联酋《联邦商标法》已于2022年1月出台并生效，阿联酋也不太可能以目前的形式适用《GCC商标法》。虽然《联邦商标法》沿用了《GCC商标法》的许多条款，但仍存在一些差异和扩展，请参照此处。

与《海湾合作委员会专利法》（“《GCC专利法》”）不同的是，《GCC商标法》并非一个统一的法律。品牌所有者仍需在适用该法的每个GCC成员国保护其商标，而且每个成员国在法律解释和实际含义方面仍有较大的自由裁量权。不过，该法的目的是协调整个地区的注册和执法实践。

卡塔尔国家法律通过2002年第9号法律完成了最近一次更新。因此《GCC商标法》的适用将产生一些直接和重大的实践变化（包括官方费用的变化），包括：

审查期限应为 自申请日起的 90 天 （生效之前，可能需要一些时间和某些行政上的重组）；

（生效之前，可能需要一些时间和某些行政上的重组）； 申请被有条件通过的情况下， 申请人可在 60 天内提出复审，或在 90 天内修改申请使其符合相应条件 ，否则将被视为放弃申请；

，否则将被视为放弃申请； 申请被驳回的情况下，申请人可在收到 通知之日起 60 天内 提出复审，否则将被视为放弃申请；

提出复审，否则将被视为放弃申请； 收到核准决定的情况下，申请人可在收到通知之日起的 30 天 内支付公告费，否则将被视为放弃申请；

内支付公告费，否则将被视为放弃申请； 异议期从4个月缩减至 60天。

部分官方费用的上涨列示如下：

旧官方费用 新官方费用 申请费 1000里亚尔（275美元） 1000里亚尔（275美元） 公告费 325里亚尔（90美元） 500里亚尔（ 140美元） 注册费 2025里亚尔（555美元） 3000里亚尔（ 825美元） 续展费（包括公告费） 2000里亚尔（548美元） 3500里亚尔（ 960美元） 异议费（不包括申请听证会的费用） 1000里亚尔（250美元） 1000里亚尔（250美元）



对于许多希望在这个原本费用高昂的地区扩大或只是维持商标保护的品牌所有者来说，费用的上涨并非一个好消息。但是，如果它能带来更高效的程序，并缩短目前基于维权目的进行的审查、公告和注册证书处理的冗长时间，某种程度上这也将是一个好消息。

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