2023年4月26日，越南政府颁布了备受期待的第17/2023/ND-CP号法令，解释修订后的《知识产权法》中关于版权和相关权利的若干条款（ 《版权法令》）。《版权法令》自颁布之日起立即生效，并取代(i)第22/2018/ND-CP号法令 1和(ii)第105/2006/ND-CP号法令 2中关于版权和相关权利保护的章节部分，105/2006/ND-CP号法令已由第119/2010/ND-CP号法令进行了修订和补充 3。可在 此处 查阅《版权法令》全文。

《版权法令》包括8个章节，其中有116个条款，是越南有史以来篇幅最长的版权法令。它涵盖了修订后的《知识产权法》下的多个议题，如不同类型作品或专有使用权的定义/涵义、版权登记、版权例外和限制、集体管理组织（CMO）和版权维权等。

值得注意的是，《版权法令》就版权维权提供了非常详细的解释，特别是关于哪些纠纷可以归类为版权纠纷，如何界定侵犯版权行为，以及如何计算侵权造成的损害（附有精神损失、物质损失、收入损失和商业机会损失的定义，以及防止和补救损失的合理费用的定义）。版权评估方面的长篇详细章节也有望为越南目前有限的版权评估服务的发展创造条件。

关于“互联网服务提供商”这一热门话题，《版权法令》提供了关于可被视为互联网服务提供商的组织以及为了享受“安全港”，互联网服务提供商接收和处理国家当局和权利持有人通知的规程的说明和非详尽示例清单。因此，在应对最近关于 个人数据保护的第13/2023/ND-CP号法令 所提出的关注点的同时 ， 《版权法令》也标志着互联网服务提供商全面审查和完善其服务条款以及通知和删除机制时代的到来。

我们将在接下来的文章中提供《版权法令》中值得注意的问题的更多细节。敬请关注。

作者：Yen Vu，Hung Tao，Ly Nguyen

Footnotes

1. 2018年2月23日第22/2018/ND-CP号法令，内容涉及《知识产权法》若干条款和《2009年知识产权法修正案法》中版权和相关权利方面的指导方针。

2. 2006年9月22日第105/2006/ND-CP号法令，详细说明并指导实施《知识产权法》中关于知识产权保护和国家知识产权管理的一些条款。