ARTICLE

Egypt: كيف يمكن تصدير منتجاتك في مصر؟

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل

المستندات المطلوبة لتسجيل مصنع

١. جميع المستندات التالية يجب أن تكون موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها منالسفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة.

٢. خطاب تفويض من الممثل القانوني للمصنع إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق المصنع.

٣. الرخصة الصناعية للمصنع.

٤. قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.

٥. قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.

٦. ملكية العلامة التجارية (إن وجد)

٧. يتم سحب أوراق الملف كاملةPDFوالعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً.

٨. تقديم شهادة تفيد بأن المصنع المراد تسجيله يطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لإعتماد المختبرات(ILAC) أو المنتدىالدولي للاعتماد(IAF)، على أن تكون الشهادة صادرةباللغة الإنجليزية.

شهادة ملكية العلامة التجارية :

إذا كان المصنع يمتلك علامة تجارية :

الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية.

إذا كانالمصنع لا يمتلك علامة تجارية ولكنه يصنع بعلامة مملوكة لمصنع آخر:

تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير للمصنع . شهادة العلامة التجارية الأصلية ( الخاصة بمالك العلامة التجارية) الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية .

إذا كان المصنع لا يمتلك علامة تجارية ويريد التسجيل بدون علامة تجارية :

خطاب يفيد أن المصنع ليس لديه علامة تجارية، ولكنه ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع .

شهادة الجودة :

شهادة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) ، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية.

حرصاً على وقت العميل فأنه يتم التحقق من شهادة الجودة وتسليمها للمفوض في نفس يوم تقديمها بوحدة تسجيل المصانع .

المستندات المطلوبة لتسجيلشركة مالكة علامات تجارية:

جميع المستندات التالية يجب أن تكون موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة . خطاب تفويض من الممثل القانوني للشركة إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق الشركة . قائمة بمنتجات الشركة، مطبوع على ورق الشركة . قائمة بالمصانع التي تصنع المنتجات تحت تلك العلامة وعناوينها وجنسيتها، مطبوع على ورق الشركة . قائمة بمراكز التوزيع المسموح بتوريد منتجات هذه العلامة التجارية، مطبوع على ورق الشركة . قائمة بالعلامات التجارية، مطبوع على ورق الشركة . يتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً. تقديم شهادة تفيد بأن المصنع المراد تسجيله يطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لإعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدىالدولي للاعتماد (IAF) ، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية .

شهادة ملكية العلامة التجارية :

إذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية :

شهادة العلامة التجارية ( الخاصة بالشركة مالكة العلامة التجارية) الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.

إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنها تصنع بعلامة مملوكة لأخرى:

تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير للشركة المراد تسجيلها .

شهادة العلامة التجارية الأصلية ( الخاصة بالشركة مالكة العلامة التجارية) الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية .

شهادة الجودة :

"شهادة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات(ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد(IAF)، على أن تكون الشهادة صادرةباللغة الإنجليزية .

حرصاً على وقت العميل فأنه يتم التحقق من شهادة الجودة وتسليمها للمفوض في نفس يوم تقديمها بوحدة تسجيل المصانع.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.