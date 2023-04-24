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新加坡商标申请需要向新加坡知识产权局（IPOS）提交商标注册申请，商标注册采用"使用在先"原则，可接受一标多类申请。

1、注册申请流程及所需信息文件

提交申请-受理-商标审查(形式审查和实质审查)-公告（2个月）-核准注册-下发注册证（电子版证书）

顺利注册的情况下，审查期限通常为6-8个月，如果遭遇官方审查意见或异议，时间会相应延长。

所需信息：

申请人名称和地址

申请人国籍

商标图样

指定的类别，商品/服务项目

2、商标及商品/服务项目查询

3、注意事项

1) 新加坡可申请系列商标，无额外费用产生；系列商标在构成要素上彼此相似，只要不关乎商标显著性且对商标本身没有重大影响即可，如颜色，大小写等；

2)新加坡没有加快审查机制；

3)开始实施部分驳回机制：自2022年5月26日起，商标遭遇部分驳回，若申请人逾期不进行答复，则仅被驳回商品/服务项目被视为撤回申请（Treated as Withdrawn），其他未被驳回的商品服务项目将会被核准注册；申请人自商标被视为撤回申请之日起2个月内可申请恢复继续审查，在此期间，审查员仍有可能引证被视为撤回申请的商标驳回在后申请的商标。

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