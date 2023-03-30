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处理印度尼西亚的商标侵权问题，并寻找合适的策略以解决网络侵权。

众所周知，印度尼西亚是一个难以保护知识产权的司法管辖区。本文探讨了该地区应对商标侵权的实务方法和应对网络侵权的适宜策略。

对商标侵权行为有哪些处罚？

在印度尼西亚，商标侵权可能导致民事责任和刑事制裁，其中包括：

侵权人使用与注册商标相同的商标——最高5年监禁和/或罚款（目前最高20亿印尼盾）；

使用未经授权的并不完全相同的商标，但显示为类似商标——最高4年监禁和/或罚款（目前最高为20亿印尼盾）。

品牌所有者亦可提起民事诉讼要求损害赔偿。

针对商标侵权的法律行动的首选方式是什么？

在印度尼西亚，知识产权执法框架的实施还远远不够理想。建议首先从发出一封警告信开始，以确保合规。

警告信是一种有效的工具，因为信函中的刑事制裁威胁可以为品牌所有者提供强大的影响力。

在决定提起民事诉讼时有哪些考虑因素?

民事诉讼并不总是首选，因为临时禁令程序不切实际，而且当侵权人利用公司的形式来掩盖其个人责任时，也不是特别有效。相比之下，刑事报案可能是制止侵权行为的更有效方法。

然而，对于非常规商标，如放置商标或三维商标，在警察可能不熟悉而无法认定侵权的情况下，民事诉讼也许仍有助于建立司法先例。

判定的赔偿金必须以实际遭受的损失为依据。损害赔偿金中可能有惩罚性因素（非物质损害），但这是不确定的。在判决执行方面也存在问题，因为判定债务人可能已经自行采取了证明判决的举措。

此外，诉讼费用是无法收回的。同样，在民事诉讼中投入的成本可能并不总是与结果相称。因此，有必要进行调查，以确保获得经济赔偿。

出于建立司法先例以支持更广泛的市场执法的战略目的，也可能需要进行民事诉讼。

寻求刑事制裁有什么问题？

刑事制裁从报警开始。这将导致刑事调查，并可能以取得证据为由调查和扣押侵权物品。

然而，警方的调查可能是不透明的，并不一定能确定调查何时可以进行突击检查。警方可能会提出不一致的要求，如对产品认证的进一步要求或对授权书的授权链的核实。

印度尼西亚警方是一个专业组织，对案件档案的里程碑式管理有规定的时间框架，并有义务让投诉人了解案件的进展情况。警方的资源也有可能被用于处理更具有公众利益的案件。

与民事诉讼相比，刑事制裁的总体优势在于侵权人通常不会求助于警方。这给予了侵权人一定的震慑，使他们达成对品牌所有者有利的条款。因此，如果有必要从警告信升级，报警可能会获得更多筹码。

如果有必要进行刑事报案怎么办？

如上所述，刑事报案应该是最后的手段。如警告信不能确保当事人遵守规定，则可能有必要升级为报警。这样做的目的是为了继续施加影响，而如此一来影响就更大了，因为现在警察已经介入。

突击检查是报警的后果之一。更重要的目的是在谈判中利用报警作为筹码。然而，最重要的目标是平息侵权行为——当先前顽固的侵权人意识到已经报警时，可能会出现这种反应。在案件准备中，突击检查仓储设施可能很重要。

扣押虽然很重要，但并不是报警的必要条件。因为侵权行为已经根据收集到的证据得到了证明，构成了报警的法律依据。这些证据可以通过秘密测购来收集。因此，即使没有扣押，权利人的报案仍可继续。作为刑事调查的一部分，当侵权人被警方传唤进行面谈时，就会出现进一步的心理压力。

现在剩下的就是权利人基于在报警中取得的谈判筹码向对方提出合理的和解条件，这可能会有所帮助。

报警时需要哪些证据和文件？

向当地代理人出具的报警授权委托书；

购买侵权物品样品；

侵权人出具的购买收据；

正品样品；以及

一份证实侵权人样品为假冒产品的报告。

权利人应如何与警察沟通？

尽管印度尼西亚在打击贿赂方面取得了巨大进步，但权利人应始终确保遵守印度尼西亚和其本国的反贿赂法——此外，还要遵守美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》等跨境法律。如上所述，印度尼西亚警方继续在其机构中宣传专业精神。

某些层面的做法不一致，仍可能导致调查进展的延误。重要的是要辨别要求何时合理，何时不合理。对于不合理的要求，比如要求问讯某跨国品牌所有者的首席执行官，品牌所有者应予以拒绝，并提供替代方案。虽然某些要求也许看起来不合理，但这些要求背后可能没有任何恶意。然而，重要的是制定一项策略，为这些要求提供合理的替代方案。

如有必要，外国领事馆（如美国大使馆）的游说可能有助于推进事件的进展。

尽管已经报警，商标所有人仍应对与侵权人达成和解保持开放态度。

权利人/投诉人最重要的权利是，只有投诉人才有权撤回投诉。然而，警方不能轻易做出撤销任何投诉的决定——在因缺乏证据而做出决定之前，必须由高级官员组成的委员会进行全面审查。这种决定何时撤销投诉的权利赋予了权利人与侵权人谈判的权力，通过这一重要优势可确保权利人获得有利条件。

由于刑事程序的不确定性，如果检察官败诉，则可能需要将扣押的物品归还给侵权人。因此，更有利的做法是确保和解，而非让案件进入起诉阶段。

解决网络侵权的最佳策略是什么？

最快的方法是向平台提交下架请求。

然而，这种做法可能会让人觉得就像打地鼠游戏一样不可能获胜。因为，侵权人以不同的商家身份重新出现是常有的。

自动下架也可能并不总是有效，因为这些措施的效果大多只是暂时的。几乎不可避免的是，这些侵权人会以新的身份重新出现。

打击网络侵权行为的策略应该具有针对性。因此，应着重针对主要侵权人：

所有电商平台上侵权链接数量最多的；

交易量最多的；以及

线上出现时间最长的。

应该针对这些侵权人采取下架措施，因为他们将被迫放弃他们长期以来苦心经营的账户。是的，他们可能会回来，但他们将不得不重新开设一个全新的账户，重新开始经营。

为了起到效果，行动不应仅限于针对电子商务平台的下架请求，还应向这些商业账户背后的个人发送警告信，以确保他们不会再次出现，否则将遭受已签署的承诺中的经济处罚。

因此，有必要进行调查，以查明侵权电商商家的实际位置。

还有其他看法吗？

采取执法行动时应从大方向考虑。当有机会时，权利人应坚持要求侵权人公开道歉。这有助于“把它传递出去”，来阻止未来可能出现的其他侵权人。行动成本不仅服务于当下的直接侵权行为，而且有助于在更广泛的层面上阻止侵权行为。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.