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Japan: 商標法及びその実施条例の改正に関する意見募集会が北京で開催

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商標法とその実施条例の改正に関する意見を十分取り入れるために、国家知識産権局（CNIPA）条法司が先日、意見募集会を開催した。CNIPA関連部署と中国社会科学院などからの関係者が出席した。

条法司の責任者が意見募集会で 商標法 の改正作業の進捗状況を説明した。中国社会科学院や中華商標協会、中華全国弁護士協会、中国電信集団を含む業界協会、企業、代理機構からの代表が意見募集稿について意見を発表した。悪意による登録への規制や商標移転制度の導入、商標審査手続きの改善などについての改正内容を評価した上で、重複登録の禁止や、商標使用状況説明書の提出、代理機構の市場参入要件を含む重大な制度調整を巡って、CNIPA条法司、知的財産権運用促進司、公共サービス司、商標局からの責任者と議論を交わした。

出典：国家知識産権局公式サイト

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