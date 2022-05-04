ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2022年1月17日，泰国知识产权局（简称“DIP”）发布了最终定稿的商标审查手册（简称“审查手册”）。

该审查手册旨在针对《商标法》中未作明确规定由审查人员酌情处理的商标审查情形提供指导规范。自2022年1月17日起，商标审查人员开始使用新的审查手册来审理所有商标申请（包括在此日期之前提交的申请）。

审查手册中的大部分要点与去年发布的审查手册草案（简称“手册草案”）中的要点相同（详情见我方 所附报告）。正式定稿手册略有改动，主要是针对手册中的示例。现对主要修订内容作如下汇总：

正式确定五个显著性水平等级。从高到低依次是：臆造性商标、任意性商标、暗示性商标、描述性商标、属性商标。手册明确提出了暗示性商标等级。例如，“长途汽车运输服务”中的灰狗（GREYHOUND）商标就是一种暗示，因为这涉及到需要对灰狗是竞速犬只的二次理解，暗指长途汽车服务是迅捷快速的。此类商标是可以注册的。

对于由汉字组合而成的商标，如果组合没有意义，则将被视为具有创造性和可注册性。

按照新手册规定，由3个或更多字符组成的字母及数字的组合被认为具有固有识别性，除非该组合是一种通用排序，例如123、ABC。

两年或两年以上的在线和社交媒体广告，被认为是相关商标获得独特性的“充分”证明。这意味着，通过持续2-3年的大量在线广告即能充分证明相关商标拥有了第二含义（即显著性）。

只有当商标的非独特性部分不属于商标的显著部分时，审查人员才可要求申请人放弃对该商标非独特性部分的专有权。审查手册规定，商标的“显著部分”是指“按比例适当增大以便于大众或消费者发现识别的部分”。

尽管新的审查手册目前已经投入使用，但它并不具备法律约束力，仅作为审查商标申请的“指南文件”。最终定稿的审查手册是对之前手册和草案的完善改进，但审查人员如何在工作实践中实施这些改进之处还有待观察。

如果您想了解关于审查手册及其内容的更多信息，请联系您的常用Rouse联系人，或联系泰国商标管理部门主管负责人Nuttachai Unaratana。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.