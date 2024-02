Short News January 26,2024

Australia: Freeze on new applications for the "Business Innovation and Investment program"

The Australian Government is not accepting new applications for the "Business Innovation and Investment Program", also known as the "Golden Visa" program. However, the Government will continue to process all applications submitted before July 1, 2023. The "Business Innovation and Investment Program" is currently under review by the government as it looks to introduce a new "Talent and Innovation" visa, which will include investors but is likely to have stricter rules and restrictions.

Germany: Israeli citizens can stay in Germany until April 26, 2024 without applying for a residence permit

Israeli citizens are exempt from the visa requirement when entering Germany for stays of up to 90 days within a 180-day period for tourism and business trips. The German government has extended the visa-free stay beyond the permitted 90 days within 180 days until April 26, 2024. Under this exemption rules, they can continue to pursue business activities in Germany, but are not allowed to work without a work permit.

Saudi Arabia: Five new categories have been introduced for the "Premium Residency Permit" (PRP) program

Saudi Arabia has introduced five new categories under its long-term "Premium Residency Permit" (PRP) program, which offers self-funded long-term residency to a larger number of foreign nationals.

Foreign nationals can apply under one of the following categories:

Highly talented individuals (including executives, healthcare professionals and academics), culturally, artistically and athletically talented individuals, investors, entrepreneurs or real estate owners or investors.

The expansion of the PRP - which is likely to increase the number of highly skilled individuals, entrepreneurs and investors staying in Saudi Arabia long-term - continues the country's current trend of attracting and retaining foreign investment and talent.

Kurznachrichten 26. Januar 2024

Australien: Annahmestopp für neue Anträge für das "Business Innovation und Investment program"

Die australische Regierung nimmt keine neuen Anträge für das "Business Innovation and Investment Program", auch bekannt als "Golden Visa"-Programm, an. Die Regierung wird jedoch weiterhin alle Anträge bearbeiten, die vor dem 1. Juli 2023 eingereicht wurden.

Das Programm für Unternehmensinnovationen und -investitionen wird derzeit von der Regierung überprüft, da sie ein neues "Talent- und Innovations"-Visum einführen möchte, das auch Investoren einschliesst, aber wahrscheinlich strengere Regeln und Beschränkungen haben wird.

Deutschland: Israelische Staatsangehörige können bis zum 26. April 2024 in Deutschland aufhalten, ohne eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen.

Israelische Staatsangehörige sind bei der Einreise nach Deutschland für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen für Tourismus- und Geschäftsreisen von der Visumpflicht befreit. Die deutsche Regierung hat den visumfreien Aufenthalt über die erlaubten 90 Tage innerhalb von 180 Tagen hinaus bis zum 26. April 2024 verlängert. Im Rahmen dieser Ausnahmeregelungen können sie weiterhin geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland nachgehen, dürfen aber nicht ohne Arbeitserlaubnis arbeiten.

Saudi-Arabien: Beim "Premium Residency Permit" (PRP)-Programm wurden fünf neue Kategorien eingeführt

Saudi-Arabien hat fünf neue Kategorien im Rahmen seines langfristigen "Premium Residency Permit" (PRP)-Programms eingeführt, das einer grösseren Zahl ausländischer Staatsangehöriger eine selbstfinanzierte langfristige Aufenthaltsgenehmigung bietet.

Ausländische Staatsangehörige können sich in einer der folgenden Kategorien bewerben:

Hochtalentierte Personen (einschliesslich Führungskräfte, Fachleute aus dem Gesundheitswesen und der Wissenschaft), kulturell, künstlerisch und sportlich begabte Personen, Investoren, Unternehmer oder Immobilieneigentümer oder - investoren.

Die Ausweitung des PRP - welche die Zahl der hochqualifizierten Personen, Unternehmer und Investoren, die sich langfristig in Saudi-Arabien aufhalten, wahrscheinlich erhöhen wird - setzt den aktuellen Trend des Landes fort, ausländische Investitionen und Talente anzuziehen und zu halten.

Best Practice

Swiss health insurance obligation in connection with an employee assignment

Compulsory health insurance is always a much-discussed topic for employee assignments. Depending on the country of assignment, this is also associated with additional costs, such as international health insurance, which are usually covered by the employer.

Employment in Switzerland - Moving to Switzerland

In Switzerland, compulsory health insurance is based on taking up residence in Switzerland. This means that as soon as you have registered in Switzerland after moving here from abroad, you are generally required to have health insurance in Switzerland. However, it should be noted that there are some exceptions to this. These exceptions apply, for example, to posted workers from abroad who remain subject to social insurance in their home country and have equivalent health insurance coverage, and at the same time, Switzerland has concluded a social insurance agreement with this country. The same also applies in part to cross-border commuters.

In Switzerland, every natural person is responsible for taking out health insurance. The employer is not involved in this.

A person moving to Switzerland for the first time generally has the first three months to take out local Swiss health insurance or, if this is possible, to exempt themselves from such health insurance. This also applies to any existing family members who have also newly registered in Switzerland. If neither of these steps is taken within three months of moving to Switzerland, the relevant control authorities (these are different authorities depending on the canton) will automatically assign the person to a statutory Swiss health insurance scheme specified by the authorities. The newly arrived person or persons will then be insured under this health insurance scheme at least until the next possible cancellation date and the premiums must be paid accordingly.

If an exemption from health insurance should have been granted due to a posting, this can still be done after the three months have expired, but the "compulsory allocation" of health insurance must then also be canceled.

For exemption from compulsory health insurance in the case of a posting to Switzerland, a corresponding application form must be completed and the so-called posting certificate (Form A1 / Certificate of Coverage), the health insurance card from abroad, and, in some cases, the international health insurance policy must be submitted.

International health insurance is particularly recommended if the health insurance from the home country will not cover all costs in the country of assignment.

Leaving Switzerland - deployment abroad

Health insurance is also an important aspect of a posting from Switzerland to another country, and it is essential to take this into account in your preparations.

For example, a person who is to be posted abroad from Switzerland and who is to remain subject to social insurance in Switzerland during the assignment abroad, based on an existing social insurance agreement, must continue to have health insurance in Switzerland. This is also necessary if this person deregisters in Switzerland for the assignment abroad.

If the Swiss health insurance is not continued or is canceled during the assignment, the social insurance coverage in Switzerland also ends currently. It is therefore essential that the expatriate is aware of this, as it can have far-reaching consequences, which should be clarified as comprehensively as possible in advance.

The basic insurance provided by Swiss health insurance companies already offers good coverage abroad, but you should still take out additional international health insurance coverage depending on the country of assignment (including the USA). It is important to note that, as a rule, Swiss health insurance companies will only cover a maximum of twice the costs of treatment abroad that would have been incurred in Switzerland. Depending on the situation and country, this can therefore lead to high costs and incalculable risks without international health insurance, which should be avoided.

Schweizer Krankenversicherungspflicht im Zusammenhang mit einer Mitarbeiterentsendung

Die Krankenversicherungspflicht ist bei Mitarbeiterentsendungen immer ein viel diskutiertes Thema. Je nach Einsatzland ist dies auch mit zusätzlichen Kosten, wie z.B. einer internationalen Krankenversicherung, verbunden, welche in der Regel vom Arbeitgeber übernommen werden.

Einsatz in der Schweiz - Zuzug in die Schweiz

In der Schweiz ist die Krankenversicherungspflicht auf der Wohnsitznahme in der Schweiz begründet. Dies bedeutet, dass sobald man sich nach einem Zuzug aus dem Ausland in der Schweiz angemeldet hat, grundsätzlich eine Krankenversicherungspflicht in der Schweiz besteht. Es gilt hierbei allerdings zu beachten, dass es hierzu einige Ausnahmen gibt. Diese Ausnahmen gelten beispielsweise für Entsandte aus dem Ausland, welche in ihrem Heimatland weiterhin der Sozialversicherung unterstellt, bleiben sowie über einen gleichwertigen Krankenversicherungsschutz verfügen und gleichzeitig die Schweiz mit diesem Land ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Das Gleiche gilt teilweise auch bei Grenzgängern.

Für den Abschluss einer Krankenversicherung ist in der Schweiz jede natürliche Person selbst verantwortlich. Der Arbeitgeber ist hierbei nicht involviert.

Eine Person, die neu in die Schweiz zuzieht, hat grundsätzlich die ersten drei Monate Zeit eine lokale Schweizer Krankenversicherung abzuschliessen oder wenn dies möglich ist, sich von einer solchen Krankenversicherung zu befreien. Dies gilt auch für eventuell vorhandene Familienmitglieder, die sich ebenfalls in der Schweiz neu angemeldet haben. Sollte weder das eine noch das andere innerhalb dieser drei Monate nach Zuzug vorgenommen werden, veranlassen die entsprechenden Kontrollstellen (dies sind je nach Kanton unterschiedliche Behörden) eine automatische Zuweisung zu einer von der Behörde festgelegten gesetzlichen Schweizer Krankenversicherung. Über diese Krankenversicherung ist die neu zugezogene Person beziehungsweise die neu zugezogenen Personen dann mindestens bis zur nächsten Kündigungsmöglichkeit der Krankenversicherung versichert und die Prämien müssen entsprechend bezahlen werden.

Für den Fall, dass eigentlich eine Krankenversicherungsbefreiung auf Grund einer Entsendung hätte vorgenommen werden sollen, kann dies auch noch nach Ablauf der dreimonatigen Frist vorgenommen werden, allerdings muss dann auch die «Zwangszuweisung» der Krankenversicherung rückgängig gemacht werden.

Für die Befreiung der Krankenversicherungspflicht bei einer Entsendung in die Schweiz ist ein entsprechendes Antragsformular auszufüllen sowie die sogenannte Entsandten Bescheinigung (Formular A1 / Certificate of Coverage), die Krankenversicherungskarte vom Ausland und teilweise auch die internationale Krankenversicherungspolice einzureichen.

Eine internationale Krankenversicherung ist vor allem immer dann empfehlenswert, wenn die Krankenversicherung aus dem Heimatland nicht alle Kosten im Einsatzland abdecken wird.

Wegzug aus der Schweiz – Einsatz im Ausland

Die Krankenversicherung ist auch bei einer Entsendung von der Schweiz in ein anderes Land ein wichtiger Aspekt, den es unbedingt zu beachten und in den Vorbereitungen zu berücksichtigen gilt.

So muss eine Person, welche von der Schweiz ins Ausland entsandt werden soll, und während des Auslandseinsatzes, basierend auf einem bestehenden Sozialversicherungsabkommen, weiterhin in der Schweiz der Sozialversicherung unterstellt bleiben soll, die Krankenversicherung in der Schweiz weiterführen. Dies ist auch dann notwendig, wenn diese Person sich in der Schweiz für den Auslandseinsatz abmelden wird.

Wird die Schweizer Krankenversicherung nicht weitergeführt oder wird diese während des Einsatzes gekündigt, so endet grundsätzlich auch die Sozialversicherungsunterstellung in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt. Daher ist es elementar, dass dem Entsandten dies bewusst ist, da dies weitreichende Konsequenzen haben kann, welche bereits im Vorfeld möglichst umfassend abgeklärt werden sollten

Die Grundversicherung der Schweizer Krankenkassen bietet grundsätzlich bereits einen guten Schutz auch im Ausland, allerdings sollte man trotz alledem je nach Einsatzland (unter anderem gilt dies für die USA) einen zusätzlichen internationalen Krankenversicherungsschutz abschliessen. Es gilt hierbei zu beachten, dass in der Regel die Schweizer Krankenkassen bei einer Behandlung im Ausland nur maximal die doppelten Kosten übernehmen, die hierfür in der Schweiz angefallen wären. Dies kann daher je nach Situation und Land ohne eine internationale Krankenversicherung zu hohen Kosten und unkalkulierbaren Risiken führen, welche es zu vermeiden gilt.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.