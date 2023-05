ARTICLE

Werkgevers zijn nog maar nauwelijks bekomen van Covid-19 of een nieuwe crisis dient zich aan. De energie- en brandstofprijzen en de prijzen van grondstoffen zijn hoger dan ooit terwijl de consument 'de hand aan de knip houdt' vanwege de torenhoge inflatie en de navenant gestegen kosten van levensonderhoud. Veel ondernemers hebben daarbij last van de naweeën van de coronapandemie in de vorm van belastingschulden en betalingsachterstanden. Tel daar een groot personeelstekort bij op en de ondernemer in Nederland anno 2023 is niet te benijden.

Nu veel werkgevers reeds hun reserves hebben moeten aanspreken om de Covid-19 crisis te overleven, soms ternauwernood, staat bij menig werkgever het water inmiddels tot aan de lippen. Tegen deze achtergrond is de verwachting dat veel werkgevers zich genoodzaakt zullen zien om maatregelen te nemen om een faillissement af te wenden. Op 16 december 2022 berichtte De Telegraaf dat in november 2022 al bijna zeshonderd bedrijven voor één of meerdere werknemers ontslag hebben aangevraagd bij het UWV, dat spreekt over een "opvallende stijging". Nu niet in de lijn der verwachting ligt dat het prijsniveau en de inflatie op korte termijn fors zullen dalen, is de verwachting dat deze trend zich voort zal zetten en in de loop van 2023 een forse toename van het aantal reorganisaties en faillissementen zichtbaar zal zijn.

Maar hoe gaat een reorganisatie nu eigenlijk in zijn werk? Hoe wordt getoetst of ontslagen noodzakelijk zijn? Wat moet een werkgever daarvoor aantonen en welke stukken moeten worden overgelegd? Mag de werkgever zelf bepalen welke werknemers worden ontslagen? Moet een sociaal plan worden vastgesteld? En wat is eigenlijk de rol van de vakbonden en ondernemingsraad? Naast een reorganisatie is het ook mogelijk om de schulden van een onderneming te herstructureren ter voorkoming van een mogelijk faillissement. Daartoe bestaan diverse mogelijkheden, zoals een akkoord buiten faillissement of een onderhand akkoord op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ("WHOA"). Wat zijn de verschillen tussen deze twee mogelijkheden? Wat zijn de vereisten voor een dergelijk akkoord? En is het mogelijk om als onderdeel van een akkoord lopende overeenkomsten op te zeggen? Deze Q&A geeft antwoord op deze en andere vragen over reorganisatie en (het voorkomen van) faillissement zodat u niet voor verassingen komt te staan. Heeft u na het lezen van deze Q&A vragen of bent u voornemens om binnen uw onderneming een reorganisatie te gaan uitvoeren, dan staan de specialisten van Ten Holter Noordam advocaten graag voor u klaar. Samen verder dan u denkt!

