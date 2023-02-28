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Введение:

Подписанный Президентом на кануне нового года закон «о банкротстве и восстановлении платёжеспособности граждан РК» даёт возможность гражданам Республики Казахстан, погасить имеющиеся задолженности, в рамках процедуры восстановления платежеспособности, значительно снизив долговую нагрузку, за счет освобождения, в период проведения процедуры, от начисления вознаграждения, пени и штрафов. Кроме того, новый закон предоставляет возможность несостоятельным гражданам Республики Казахстан осуществить полное погашение существующих задолженностей в рамках процедуры банкротства физического лица в случае его полной финансовой несостоятельности.

В соответствии с новым законом вводятся три новых понятия: «Восстановление платёжеспособности», «внесудебное банкротство» и «судебное банкротство»:

Восстановление платёжеспособности:

Позволит гражданам РК остановить начисление неустоек, штрафов и пени по задолженностям, а также составив план погашения задолженности вместе с финансовым управляющим и утвердив в суде – исполнить обязательства в течении периода, до пяти лет. Статус «банкрот» при этом не присваивается.

2. Внесудебное банкротство:

Применяется при задолженностях перед банками, МФО и коллекторскими агентствами ограничено размером 1600 МРП, с учётом того, что согласно закону «о республиканском бюджете на 2023-2025 годы» МРП на 2023 год составляет 3450тг – верхний порог суммы стоимости долгового обязательства должен составлять не более 5.52 млн тг. Основаниями для подачи заявления являются: отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание, просроченные более чем на 6 месяцев задолженности в размере от 100 до 1600 МРП, и среднемесячное движение активов по банковским счётам не превышает прожиточный минимум в течении последних 12 месяцев. Продолжительность процедуры не более 6 месяцев, однако исходя из юридической практики срок процедуры может быть сокращен или на против увеличен в зависимости от специфики каждого отдельного производства.

3. Судебное банкротство:

При возбуждении дела суд указывает на необходимость назначения финансового управляющего для инвентаризации и оценки имущества (наличие имущества у должника не препятствует применению к нему процедуры банкротства), составления плана продажи имущественной массы и вынесения заключения, на которое при своём решении будет опираться суд. Также на заключениях оценщика и управляющего будет основан торг посредством проведения аукциона. Средства, собранные путём аукциона, выплачиваются в пользу кредиторов в порядке очереди. Единственное жилище не подлежит реализации в ходе взыскания задолженности в рамках судебной процедуры банкротства, за исключением случая при котором единственное жилье является предметом залога. Продолжительность процедуры 6 месяцев с возможностью продления. Издержки, по предварительным прогнозам, будут сопоставимы по объёмам с банкротством юридических лиц.

Получение статуса «банкрот» в случае судебной и внесудебной процедуры накладывает ограничения в виде: запрета на выезд за пределы РК сроком на 3 года (За исключением случаев необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведения погребения близкого родственника за пределами страны), запрета на совершение сделок по получению займов, поручительств и гарантий, а также запрете на применение процедуры банкротства физических лиц в течении семи лет.

Закон вступит в силу в марте 2023 года, будем рады оказать содействие по данным вопросам

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