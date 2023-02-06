В 2022 году продолжился процесс внесения важных изменений в финансовое законодательство Казахстана. Впервые в законодательство Казахстана были внесены изменения, согласно которым ликвидационный неттинг будет признаваться при банкротстве и других процедурах несостоятельности казахстанских юридических лиц. Данные изменения имеют большое значение, так как повысят уровень доверия международных контрагентов и будут способствовать развитию финансового рынка в Казахстане в

целом.

В целях развития финансового рынка и рынка ценных бумаг были отменены некоторые ограничения, расширены возможности банков и микрофинансовых организаций. Например, банкам было разрешено участие в капитале организаций, занимающихся финансовыми технологиями, банкам и микрофинансовым организациям теперь разрешается уступать кредитный портфель более широкому кругу лиц, включая нерезидентов. Микрофинансовые организации получили возможность конвертироваться в банк. Было отменено требование о получении разрешения уполномоченного органа на выпуск и размещение ценных бумаг на территории иностранного государства, отменено требование о местном предложении в случае «непрямого выпуска». Ограничения, применимые к «квалифицированным инвесторам» теперь распространяются только в отношении физических лиц.

1) Изменения в гражданском кодексе РК: