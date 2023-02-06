В 2022 году
продолжился
процесс
внесения
важных
изменений
в
финансовое
законодательство
Казахстана.
Впервые в
законодательство
Казахстана
были
внесены
изменения,
согласно
которым
ликвидационный
неттинг
будет
признаваться
при
банкротстве
и других
процедурах
несостоятельности
казахстанских
юридических
лиц. Данные
изменения
имеют
большое
значение,
так как
повысят
уровень
доверия
международных
контрагентов
и будут
способствовать
развитию
финансового
рынка в
Казахстане
в
целом.
В целях развития финансового рынка и рынка ценных бумаг были отменены некоторые ограничения, расширены возможности банков и микрофинансовых организаций. Например, банкам было разрешено участие в капитале организаций, занимающихся финансовыми технологиями, банкам и микрофинансовым организациям теперь разрешается уступать кредитный портфель более широкому кругу лиц, включая нерезидентов. Микрофинансовые организации получили возможность конвертироваться в банк. Было отменено требование о получении разрешения уполномоченного органа на выпуск и размещение ценных бумаг на территории иностранного государства, отменено требование о местном предложении в случае «непрямого выпуска». Ограничения, применимые к «квалифицированным инвесторам» теперь распространяются только в отношении физических лиц.
1) Изменения в гражданском кодексе РК:
- Согласно Закону Республики Казахстан («РК») от 12 июля 2022 года № 138-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности» были введены в действие некоторые изменения в Гражданский кодекс РК («ГК РК»). В частности, в ГК РК были введены такие понятия как «обеспечительная плата» и «репо». Ранее данные конструкции использовались на практике, однако законодательное закрепление получили только сейчас в целях законодательного обеспечения связанных с ними вопросов.
- Обеспечительная плата (аналог security deposit в западных правовых системах) является отдельным видом обеспечения исполнения денежного обязательства (в том числе обязательства возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора). При использовании данного вида обеспечения по соглашению сторон определенная денежная сумма (обеспечительная плата)
- передается одной из сторон в собственность другой стороны. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительной платы засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. В иных случаях обеспечительная плата по общему правилу подлежит возврату. Правила об обеспечительной плате применяются также в случаях, если в счет обеспечения передаются в собственность ценные бумаги, иные финансовые инструменты и (или) вещи, определенные родовыми признаками.
- При этом важно отметить, что обеспечительная плата, предоставленная кредитору в порядке и на условиях, определенных сделкой (сделками) в рамках генерального финансового соглашения (такого, например, как ISDA Master Agreement – см ниже), до даты возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации или даты отзыва у должника лицензии на занятие деятельностью в финансовой сфере и (или) деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, в зависимости от того, какая из этих дат наступила ранее, не включается в имущественную массу должника при его банкротстве.
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