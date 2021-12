ARTICLE

1. 印尼经济及投资环境概览

印尼是全球人口第四大国家,共有2.7亿人口,亦是全球购买力第十大的经济体,并以丰富的天然资源成为G-20国家之一。印尼的国内经济正在增长,而且预测人口增长亦非常乐观。

印尼的扶贫措施自1999年以来有显著成效,成功将贫穷人口比例减低超过一半至2020年的9.78%。由2012年起至2020年新冠肺炎疫情爆发前,印尼一直是全球增长第二最快的经济体。根据彭博于2020年9月收集的数据,印尼在G-20经济体中按经济增长排名第三,仅次于中国和韩国。

印尼经济在2020年受挫,较2019年负增长2.1%(同比5.0%),这是印尼自1997至1998年亚洲金融危机以来首次出现经济收缩。然而,世界银行预测印尼经济将于2021年反弹4.4%。

新冠肺炎疫情的打击无疑迫使印尼政府致力避免经济下滑,其中一项措施是颁布《2020年第11号创造就业法》(《综合法》),以进行重大经济改革。《综合法》及其实施条例旨在透过降低企业税、重组僵化的雇佣法、简化商业发牌制度及降低投资的官僚和监管壁垒,以加强印尼的经济吸引力并加快经济复苏。该法规亦为促进医疗服务、科技及电讯等多个行业提供基础。此外,印尼新兴的电子商务正带来更多企业,也为迎接工业4.0的挑战奠定基础。

根据印尼国家发展规划署(BAPPENAS)的「2020至2024年策略性投资规划」,印尼政府将会集中发展多个主要行业,包括 (i) 基础建设,(ii) 农业,(ii) 制造业,(iv) 海事,及 (v) 旅游业、特别经济区及工业园。

