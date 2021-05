ARTICLE

Un exemple frappant est le régime de primes mis en place par l'INAMI pour les dispensateurs de soins de santé. Justifié en raison de l'explosion manifeste des prix d'équipement et consommables médicaux depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce régime reste toutefois surprenant puisque, pour nombre de professions exercées hors réseau hospitaliser, la prime peut être réclamée par un dispensateur de soin exerçant dans une structure privée alors même que c'est la structure et non le dispensateur qui a supporté les coûts d'achat d'équipement et consommables médicaux.

Avec plus d'un an de recul depuis leur mise en place, on s'aperçoit aujourd'hui que la multiplication des régimes d'aides liées à la pandémie de COVID-19 crée différents problèmes juridiques tout à fait inattendus. Nous en livrons ici un bref aperçu qui est ni exhaustif ni définitif.

