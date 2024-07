ARTICLE Il contratto successorio, un utile strumento per la pianificazione ereditaria A Altenburger More Contributor Altenburger Ltd legal + tax is an internationally oriented Swiss law firm with offices in Zurich, Geneva and Lugano. We are well-known as experienced tax lawyers. Furthermore, our firm has valuable, in-depth knowledge in the areas of corporate, banking and insurance law, real estate and international dispute resolution. In un contesto sociale in cui la tradizionale struttura della famiglia va sempre più mutando, il diritto successorio, regolamentando le modalità e le forme per la trasmissione

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.